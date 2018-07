Anime | Estrenos de verano que llegan a Crunchyroll

Estas son todas las series que llegarán a Crunchyroll en esta temporada de Verano 2018, donde seguro encuentras alguna que llamara toda tu atención.

ISLAND

La isla de Urashima se encuentra en pleno océano, muy alejada de la isla principal. La isla es un lugar tan exhuberante y hermoso que muchos la confundirían con el mismo paraíso, pero quienes allí viven lo hacen atrapados por un complejo pasado y unas arraigadas tradiciones. Abandonada y casi olvidada por el resto del país, la gente de la isla ya casi no alberga esperanza alguna. Es entonces cuando un joven llamado Setsuna y quien dice ser un “viajero temporal”, llega a la isla. Setsuna ha perdido todos sus recuerdos a excepción de uno con relación a una misión que debe cumplir. En Urashima conocerá a tres chicas llamadas Rinne, Karen y Sara, y comenzará a trabajar para cambiar el futuro de la isla. La historia de este joven y las tres chicas que conoce en una isla repleta de misterios y costumbres inéditas, está a punto de comenzar…

Harukana Receive

Haruka es una estudiante de preparatoria/instituto dispuesta a comenzar a disfrutar de sus vacaciones de verano, pero cuando ella y su compañera de cuarto, Kanata, reciben un reto para un partido de voleibol playa, se ponen sus trajes de baño y se preparan para hacer morder la arena a sus rivales… aunque no saben cómo. Juntas aprenderán a jugar, a cubrirse una a otra sus debilidades y a ser un verdadero equipo tanto fuera como dentro de la pista de juego.

Hanebad

Pese a su gran potencia, Ayano Hanesaki prefiere evitar el bádminton para el que parece haber nacido. Esto cambia cuando un día se encuentra con Nagisa Aragaki, una chica de tercero que pasa todo el tiempo posible perfeccionando su estilo, lo que inspira a Ayano. Animadas por su entrenador, Tachibana Kentarou, Ayano y Nagisa tomarán la pista para enfrentar a rivales con habilidades sorprendentes.

Dies Irae (capítulos finales)

Ren Fujii es un estudiante normal y corriente que tras una discusión con su mejor amigo, acaban llegando a las manos y rompiendo su amistad. Esto lo afecta en gran medida, pero con la ayuda de Kayumi Ayase, a quien conoce desde que eran pequeños, y a su superior Rea Himuro, poco a poco comienza a recuperar la normalidad en su vida escolar. Es entonces cuando una serie de terribles asesinatos en serie en la que las víctimas son decapitadas comienza a azotar la ciudad. Extrañamente, al mismo tiempo Ren comienza a tener unas horribles pesadillas en las que una guillotina le corta la cabeza.

Starlight Promises

Mihara Shoma es un estudiante de primero de preparatoria / instituto que recibe un mensaje de su mejor amigo, Atsushi, de quien no sabía nada desde hace años. “¿Quieres ir a este pequeño festival que he descubierto? Hace mucho que no nos vemos, así que podríamos ponernos al día”. Emocionado por el mensaje, Shoma decide ir a ese pequeño pueblo perdido en las montañas al Tanabata Nanayamatsuri, el festival que le mencionó su amigo. Cuando llega al lugar no encuentra a Atsushi, pero conoce a una chica llamada Shiori que también está allí para encontrarse con alguien. Kanna, quien dirige el festival, le dice a Shoma: “Creo que podrás ver a Atsushi-sama durante el transcurso del festival”. Y así, para poder encontrarse de nuevo con él, Shoma se prepara para disfrutar del festival, pero acaba viéndose involucrado en una serie de extraños incidentes que suceden en el pueblo. ¿Podrá Shoma encontrarse con Atsushi de nuevo?

Asobi Asobase -workshop of fun-

No tenemos descripción de esta serie

Holmes of Kyoto

Holmes es un joven cuya familia regenta una tienda de antigüedades en Kyoto con dos habilidades: leer a la perfección a las personas y distinguir al instante entre una antigüedad genuina y una sin valor. Cuando la joven estudiante Aoi Maki comienza a trabajar con Holmes, juntos se dedicarán a desvelar los muchos misterios que rodean a las antigüedades que llegan a la tienda.

Monster Strike (tercera temporada)

Ren regresa al pueblo de su infancia, Kaminohara, pero no recuerda nada de él. Mientras tanto, en su smartphone se instala un misterioso juego llamado Monster Strike…

Encouragement of Climb (tercera temporada)

Aoi es una chica que prefiere las aficiones de interior y que tiene miedo a las alturas, pero su amiga de infancia HInata es una apasionada del senderismo y el montañismo. Cuando ambas eran muy pequeñas vieron juntas el amanecer desde lo alto de una montaña, y prometieron que vlverían a hacer algún día. Aoi, Hinata y sus amigas cocinarán, escalarán montañas, comprarán equipo y se divertirán juntas, siempre con el objetivo de volver a la montaña de sus recuerdos.

Yamishibai (sexta temporada)

Una serie que se basa en leyendas urbanas y rumores a lo largo de la historia de Japón.

Mr. TONEGAWA Middle Management Blues

Kazutaka Hyodo es el presidente del poderoso Grupo Teiai y quien ordena a uno de sus ejecutivos, Yukio Tonegawa, que planee una serie de juegos mortales para hacer pagar a sus deudores el dinero que les deben. Los planes de Tonegawa provocarán desesperación y agonía, pero también las reuniones por las que tendrá que pasar él para planificarlo todo. No te pierdas este spinoff del conocido manga de apuestas Kaiji.

One Room (segunda temporada)

En esta serie tú eres protagonista. Un nuevo proyecto de este anime virtual en el que en primera persona, nos cuentan historias que tienen la peculiaridad de desarrollarse en una sola habitación. ¿Quieres conocer las tres historias que compondrán esta temporada?

How Not to Summon a Demon Lord

En el MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto es tan poderoso que el resto de jugadores lo aclaman como el “Lord Demoníaco”. Un día Takuma es invocado a otro mundo, ¡pero con el aspecto que tiene en el juego! Allí conocerá a dos chicas que dicen ser quienes lo han invocado y ejecutan un ritual para convertirlo en su esclavo. En ese momento se activa una habilidad pasiva de Takuma llamada “Intercambio” que hace que el hechizo se revierta y sean las dos chicas las que se conviertan en sus esclavas y no al revés. Vale que Takuma sea el hechicero más poderoso del juego y ahora de este mundo, pero algo en lo que no es muy hábil es el tratar con otras personas. ¿Su decisión para resolver la situación? ¡Comportarse como si fuera su personaje del MMORPG!

Esta es la historia de un poderoso Lord Demoníaco que intentará dominar otro mundo… o al menos, de alguien que finge serlo.

The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar

Yuuto Suoh está dispuesto a demostrar que las leyendas urbanas son solo eso, leyendas urbanas, así que junto a Mitsuki Shimoya, quien lo conoce bien desde la infancia, decide ir a probar una de ellas. Cuando se saca una foto con su teléfono delante del espejo divino del templo de su ciudad, acaba transportándose a otro mundo que parece ser la base de la inspiración de la mitología nórdica. Ahora tendrá que usar el poder de su móvil y sus conocimientos de la era moderna para hacer que el Clan del Lobo, quienes lo acogieron y rescataron, se conviertan en unos triunfadores… a la par que se lleva de calle a un grupo de doncellas guerreras conocidas como las Einherjar.

Angels of Death

Rachel es una chica de 13 años que se despierta en el sótano de un edificio abandonada. No recuerda nada sobre quién es, ni sabe qué está haciendo allí, con lo que comienza a vagar por el edificio dando tumbos mientras intenta comprender qué sucede. Es entonces cuando se encuentra con un hombre cubierto de vendas que dice llamarse Zack y que porta una guadaña. Entre ambos se formará un extraño vínculo que se fortalecerá mediante una serie de igualmente extrañas promesas. Ninguno de los dos sabe qué destino les aguarda en dicho edificio abandonado, pero trabajarán juntos para encontrar una salida…

THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS (tercera temporada)

Las chicas de Cinderella Girls, spinoff de The IDOLM@STER, protagonizan estos cortos sobre sus experiencias en su vida diaria.

Chio’s School Road

¿Alguna vez pensaste en todo lo que puede ir mal camino a la escuela? Pues imagina todo eso y mucho más, empeóralo, y te encontrarás con la vida de Chio. Se lanzará a unos cubos de basura para evitar un problema, posará como una asesina porque no habrá otra manera de explicar que ha tirado al piso la moto de unos matones o hará lo imposible para que no la descubran. ¿El problema? Que pese a todo, tiene que llegar a tiempo a clase. ¿Lo logrará? Es un misterio.

