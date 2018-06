Curiosidades A los futbolistas también les gusta el anime

Para celebrar el Mundial Rusia 2018, traemos algunos futbolistas que les gusta el anime o que los ha ayudado a motivarse. A la mayoría les gusta ‘Captain Tsubasa’, pero varios han mostrado su gusto dentro y fuera de la cancha.

El futbolista mexicano declaró ser fan de ‘Saint Seiya’ cuando fue entrevistado en un evento durante el Florida Cup. Al preguntarle sobre su personaje favorito de la infancia, respondió que admiraba a Seiya de Pegaso.

Al crack español también le gusta ‘Captain Tsubasa’, lo ha demostrado vistiendo camisetas alusivas a la obra de Yoichi Takahashi. Se le ha visto con la playera del Niupi, Toho y Andy Johnson. Además, hubo un tiempo en que el mangaka dijo que Iniesta sería Oliver Atom (Ozora Tsubasa), pero hace poco cambió su opinión y dijo que su personaje se parece más a Messi.

El jugador argentino también ha demostrado su gusto por la animación japonesa. Su apodo, El ‘Kun’ Agüero, viene de la serie ‘Kum-Kum, el niño cavernícola’. Su familia y cercanos comenzaron a llamarlo así porque solo podía pronunciar ‘Kun’.

Además, el futbolista ha usado unas espinilleras de Oliver Atom en varios de sus partidos.

Durante su debut en el Vissel Kobe, en 2017, Podolski usó tacos y espinilleras con el personaje de Steve Hyuga (Kojiro Hyuga), objeto que ya había usado, y Oliver Atom. Logró hacerle un doblete al Omiya Ardija en ese partido.

Además, el jugador le dio una playera autografiada al mangaka Yoichi Takahashi y él le dio un dibujo.

A true legend of Manga, Mr. Takahashi It was a pleasure to meet you and talk about Captain Tsubasa! ⚽🇯🇵👍🏻❤️️ #poldi #tsubasa #hyuga #manga pic.twitter.com/1owh34xqP6

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) August 1, 2017