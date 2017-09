Curiosidades: All Might, One For All y su legado

Kōhei Horikoshi creó en All Might y One For All una sensación de Legado que rivaliza a las mejores dinastías superheróicas.

My Hero Academia es uno de los mangas y animes más sonados de época reciente y, similar a lo que fue en su momento Tiger and Bunny, cuenta la historia de un mundo donde las personas han desarrollado habilidades supernaturales que les permiten hacer cosas más allá de lo normal. Estas habilidades son llamadas Quirks y obviamente, hay dos posibles bandos… aquellos que usan sus habilidades para el bien y la justicia, que son los Héroes; y aquellos que usan sus habilidades para el mal y para robar o atormentar al público general.

La historia principal sigue a Izuku Midoriya, un joven que nació sin quirk pero que a pesar de no contar con esa ventaja, sigue soñando con ser un superhéroe. Además de que por obra y gracia de su coraje y valentía, Midoriya consigue llamar la atención de All Might, el héroe más poderoso conocido también como el Símbolo de la Paz. Y por azares del destino All Might confía en Midoriya y decide explicarle de donde es que proviene todo su poder: el quirk que hace que All Might sea EL símbolo de la justicia. Este quirk se llama One For All, que se traduciría como Uno Para Todos, y tiene la característica que puede ser pasado de generación en generación por medio del ADN.

Y ahi comienza una de las mejores historias de legado y herencia de época actual, así que te invitamos a ver el video donde Chalo explica todo eso con mucho detalle (el video incluye spoilers del manga así que procede con precaución):