DANMACHI muestra opening de su segunda temporada | #Anime

La página oficial de la serie DANMACHI / Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka), lanzó un video promocional para la serie este viernes.

En el video podemos ver y escuchar parte del opening para esta segunda temporada, «HELL to DREAM» interpretada por Yuka Iguchi.

La nueva temporada se estrenará el próximo 13 de Julio.

DANMACHI – La historia de un aventurero

La historia se desarrolla en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

La serie también cuenta con una película animada , que se estrenó el pasado 15 de Febrero en cines de Japón.

La primer temporada de la serie animada está disponible en Crunchyroll.

