La película DanMachi: Arrow of the Orion estrena video promocional

La página oficial de la película Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka: Arrow of the Orion (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion) – DanMachi: Arrow of the Orion para los fans; empezó a transmitir el primer video promocional el fin de semana; además se anuncia en el sitio web y en el video que la película se estrenará en el año 2019.

El sitio además reveló una nueva imagen promocional, donde se menciona la fecha de estreno.

Y aquí tenemos el bonito video promocional.

Sobre DanMachi

Basada en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Fujino Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

Las novelas cuentan también con una adaptación animada que se estrenó en el año 2015 y fue producida por el estudio J.C. Staff, y está disponible en el servicio de Crunchyroll.

