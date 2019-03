VG | Devil May Cry 5 tiene nuevo e impresionante trailer

Hace unas horas se lanzó un nuevo trailer del juego Devil May Cry 5, una nueva entrega del juego hack & slash Devil May Cry, que se hizo muy popular hace algunos años para la consola Play Station 2 y que años más tarde tuvo un re-lanzamiento en PlayStation 3.

La trilogía principal sigue la cruzada de Dante en contra de los demonios que llegan a la Tierra desde el Infierno además de la búsqueda sobre datos de su pasado, que están enlazados a su poderosa espada y el linaje de Sparda quien fuera su padre.

En el año 2008 fue lanzada una nueva entrega de ésta saga, sin embargo hubo un cambio de protagonista que a muchos fans no les agradó, hundiendo el juego casi en el olvido, hasta que en 2013 una versión que no era ni remasterización ni reboot vio la luz DMC: Devil May Cry del que honestamente no sabemos de que va, ya que nunca le pusimos las manos encima y para este punto es un juego verdaderamente irrelevante en la saga.

Hasta que en 2018 durante el E3, CAPCOM dió a conocer el trailer de lo que sería el regreso de Dante, curiosamente acompañado de Nero, el protagonista de DMC4 para una nueva aventura, llena de peleas impresionantes y esa emoción que nos provocó la trilogía original.

Devil May Cry 5 llegará el próximo 8 de Marzo para las consolas PlayStation 4, Xbox ONE y PC.