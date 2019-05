Devil May Cry llega a Nintendo SWITCH | #VG

La cuenta oficial en Twitter del juego Devil May Cry 5, anunció que el primer juego de la saga Devil May Cry, tendrá una versión para Nintendo SWITCH en verano.

Relive the adventure that introduced the legendary Dante to the world with the original Devil May Cry, coming to #NintendoSwitch this Summer. pic.twitter.com/Hh8hFDnLQK

