Devil May Cry llego al Nintendo SWITCH | #VG

El canal oficial en You Tube del videojuego Devil May Cry, lanzó un nuevo video promocional por el lanzamiento el juego para el Nintendo SWITCH.

El canal lanzaó un nuevo video cada día desde el pasado viernes.

Devil May Cry está disponible para Estados Unidos desde el día de ayer (24 de Junio) y estará disponible en Japón a partir del día 27.

Hace apenas un par de semanas nos enterábamos que este genial juego, que fue uno de los más populares para PlayStation2 y PlayStation 3, haría su debut en la más reciente consola de Nintendo.

Relive the adventure that introduced the legendary Dante to the world with the original Devil May Cry, coming to #NintendoSwitch this Summer. pic.twitter.com/Hh8hFDnLQK

— Devil May Cry (@DevilMayCry) May 6, 2019