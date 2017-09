Diferencias anime/manga: Final ‘Cardcaptor Sakura’

Desde que comenzó a publicarse la secuela de ‘Cardcaptor Sakura’, famosa obra de CLAMP, muchos nos emocionamos porque las aventuras de la adorable Sakura seguirían. Cuando se anunció que un nuevo anime saldría en 2018, muchos nos quedamos pensando cómo entrelazarían el final del anime con el inicio de ‘Clear-Hen’, puesto que la conclusión de la adaptación animada fue completamente diferente a la original.

En general, el anime difiere, en muchas cosas, de la obra original, pero nos centraremos en el final y los dos temas principales que se tocan el los últimos capítulos de ambas versiones: los poderes del Clow y la relación de Sakura y Shaoran, momentos que esperamos ver en el ansiado prólogo.

Las revelaciones del Mago Clow

En el anime, después de convertir las cartas de ‘Luz’ y ‘Oscuridad’, con ayuda de Shaoran, eliminan la magia de Eriol, regresando todo a la normalidad. Sakura tiene un precioso momento con todas las cartas que ahora le pertenecen. Justo cuando iban a preguntarle a Eriol la razón por la que hizo tanto alboroto, desaparece. Deciden ir a su casa cuando se enteran que regresará a Inglaterra y ahí les revela que causó sucesos extraños para que Sakura se diera cuenta de que debía cambiar las cartas usando su propia magia. También aparece la profesora Mizuki quien ayudaba a cumplir el trabajo de Eriol con el cascabel que le dio, una segunda oportunidad a Sakura, para ganar en el Juicio Final.

En el manga, Eriol no se va, sino que aparece Fujitaka Kinomoto, papá de Sakura, al que no le afecta la magia porque también es la reencarnación del Mago Clow. Él reencarnó dos personas pero solo uno heredó sus recuerdos. Eriol le pide a Sakura que use su magia, en ellos dos, para así dividir los poderes y ya no ser el mago más poderoso del mundo. Luego van a su casa y, como en el anime, hace su aparición la maestra Mizuki, solo que aquí es después del enfrentamiento. También hacen mención sobre la capacidad que tiene Sakura de predecir el futuro si así lo desea, ya que ahora es más poderosa que el Mago Clow pero, mientras no lo desee, no será capaz de hacerlo.

La conversación entre Yue y Eriol es casi la misma, la diferencia es que, en el manga, Yue no se muestra tan frío hacía él sino con mucha sensibilidad ante la reencarnación de Clow. Eriol menciona que él creyó que Yukito se iba a enamorar de Sakura pero que no esperó que decidiera elegir a Touya.

Uno de los momentos más emotivos, en la obra original, es cuando Fujitaka despide a Sakura y vuelve a ver a Nadeshiko, demostrando que ya puede usar los poderes de Clow, dando un final precioso para esta pareja. También hay una escena importante donde Tomoyo le hace mención a Eriol donde le dice que su mirada, hacía Mizuki, es la más calidad que ha visto en él; también tienen un momento tierno en el manga.

Desenlace entre Sakura y Shaoran

En el anime, Shaoran decide confesar sus sentimientos después de la batalla. En los siguientes días, Sakura se empieza comportar rara con él, tampoco le dirige la palabra. Un día, él la espera para hablar con ella, resaltando las cualidades de las que él carece y le agradeciéndole por todo; Sakura no sabe lo que siente por Shaoran y se cuestiona por no entenderlo. Sakura se entera de que Shaoran regresará a Hong Kong, se entristece y, de esos sentimientos, crea la carta ‘Amor’, dándose cuenta de lo que realmente siente. Corre al aeropuerto para alcanzarlo y Shaoran le da el peluche de felpa que había tenido durante mucho tiempo.

En el manga, la confesión se da tiempo después de las revelaciones de Clow. Ella le recuerda que él había prometido decirle algo y le confiesa, quitándose el sombrero de la escuela, que está enamorado de ella. El proceso que tiene Sakura es más largo porque lo va entendiendo, poco a poco, con ayuda de los demás.

El primero es Eriol que, luego de decirle que regresará a Inglaterra, le pide que recuerde el tipo de tristeza que siente al saber que él se va; la segunda es Tomoyo, quien le dice que la respuesta está dentro de ella y pronto se dará cuenta pronto. Mientras camina, pensando en que lastimó a Shaoran por no darse cuenta antes, se encuentra a Chiharu y le pregunta qué hacer si lastimó a alguien, a lo que le responde que le pida disculpas porque si se quieren, aprenden a perdonarse y sabrán que la intención no fue mala.

Llegando a la casa de Shaoran, se entera que regresará a Hong Kong. Ahí se da cuenta que siente tristeza porque Eriol se va pero sabe que estarán comunicados, pero no puede soportar el no ver más a Shaoran, entendiendo lo importante que es en su vida. Se encuentra con Rika y le dice que el estar lejos no significa que cambiarán los sentimientos. Sakura llega a su casa a tejer un peluche toda la noche y Yukito le da ánimos, a quien le confiesa, sin dudas, que está enamorada.

Ya en el autobús, Shaoran ve a Sakura, ella le da el peluche correspondiéndole su amor. Él promete volver y ella jura esperarlo porque sabe que es la persona que ama. Años después, vemos a una Sakura adolescente y con el uniforme de la secundaria. Al salir de casa, ve a Shaoran frente a su casa, diciéndole que ahora sí podrán estar juntos, dándose el abrazo final.