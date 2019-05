¡Disney planea 3 cintas más de Star Wars!

Habrá Star Wars para rato.

Se decía que después de la conclusión de la nueva trilogía de Star Wars con The Rise of Skywalker, la franquicia tomaría un descanso, pues al parecer el descanso será demasiado corto ya que hoy la compañía, con motivo de su fusión con Fox anunció su calendario de estrenos dónde vemos que habrá 3 nuevas cintas en el universo de Star Wars, también se dio a conocer que esta trilogía estará a cargo de David Benioff y D.B. Weiss, escritores de Game of Thrones quienes han llamado la atención después de su largo trabajo en la serie medieval y fantástica que comenzó en 2011 y la cuál lleva 8 temporadas, la última culminará el próximo 19 de Mayo.

Las fechas reveladas para los filmes de Star Wars son los siguientes:

Diciembre 2022 – Sin título.

Diciembre 2024 – Sin título.

Diciembre 2026 – Sin título.

Mientras este año en diciembre tenemos The Rise of Skywalker, la última película de la nueva trilogía dónde veremos el desenlace de la historia comenzada en 2015 y que terminará el próximo 19 de Diciembre del 2019: