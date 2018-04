TOHO anunció que la película Doraemon the Movie – Nobita’s Treasure Island (Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima). Película 38 dentro de la franquicia Doraemon. Ha recaudado poco más de 4.8 billones de yenes (más de 45 millones de dólares). Logro hecho en tan solo 37 días, esto gracias a 4,282,000 boletos vendidos. La película tiene ahora el récord de más boletos vendidos para la franquicia. La película que tenía el récord anterior es Doraemon – Nobita an the Birth of Japan. Con 4.2 millones de boletos vendidos.

La película se convirtió en la más taquillera en la serie de películas de Doraemon. Después de recaudar más de 4.44 billones de yenes (41.5 millones de dólares) en 32 días. La película cayó del lugar 3 al 4 en su sexto fin de semana en la taquilla durante el fin de semana del 7-8 de abril.

Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island – Trailer

Historia

La película está inspirada en la novela Treasure Island de Robert Louis Stevenson. En la historia Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian y Suneo emprendieron una aventura en el Mar Caribe. Nobita es el capitán de un barco y lucha contra sus enemigos a bordo. Shizuka es secuestrada y una tormenta impide su viaje. Los robots Mini-Dora ayudan a Nobita y sus amigos en su viaje. Cuando los aventureros finalmente encuentran la misteriosa Isla del Tesoro, descubren que es algo más que una isla común.

Lo vimos en: ANN