¡Dragon Quest llega a Super Smash Bros Ultimate! | #E32019

Durante la presentación de Nintendo en el marco del E32019, la compañía japonesa anunció que el próximo personaje que llegara a Super Smash Bros. Ultimate será el «héroe» de Dragon Quest. ¿Pero cual héroe te preguntas?

El «Héroe» tendrá 4 opciones para la apariencia del personaje, ya sea el protagonista de Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen, Dragon Quest VII: Journey of the Cursed King o, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.

Desde hace meses se rumoreaba sobre la llegada de un personaje del famoso RPG a Super Smash Bros. Ultimate y este llegara en el verano junto a un escenario nuevo como el segundo de cinco personajes del «Fighter Pass«. Este personaje estará disponible para compra de manera individual por $5.99 o por $24.99 USD si quieres el paquete completo.

Vía: Nintendo of America