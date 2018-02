Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? regresa con nueva temporada y una película

En la presentación “GA Bunko 2018 Happyō Stage” que se realizó durante el Wonder Festival 2018 (Winter). Anunciaron que la novela Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?. Tendrá una nueva adaptación animada. Una segunda temporada de la serie animada. Además de una película.

La película tiene el título: Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka: Arrow of the Orion.

En la presentación conocimos la primer imagen promocional de la película. Además de mencionar que será una historia original escrita por el escritor de la novela.

Danmachi, como se le conoce a la serie, tiene una adaptación animada que está disponible en Crunchyroll.

Sinopsis.

Danmachi se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario, lo que de verdad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

Lo vimos en: ANN