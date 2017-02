E32016: Nintendo ¡Zelda, Pokémon, Zelda! Y ¡The Legend of Zelda!

Una vez más Nintendo no presenta conferencia, pero sí presenta su conocido Treehouse. En esta ocasión se presentaron 2 juegos (qué en realidad son 3) principales. Veamos una rápida reseña de lo presentado.

Reggie Fils-Aimé, Presidente y COO de Nintendo de América, dio la bienvenida al Treehouse de este año.

Anunció el nuevo título de Zelda llamado The Legend of Zelda: Breath of Wild.

Reggie mencionó que en los meses venideros se detallará más la historia, los personajes y la manera en cómo los límites de los otros títulos de Zelda son rotos en este.

Después ánunció los juegos más nuevos en 3D para el 3DS: Pokémon Sun y Pokémon Moon, los cuales saldrán a la venta el 18 de noviembre.

Mencionó los nuevos pokémon iniciales de la región Alola y los chicos del Treehouse tomaron el control de la transmisión. Entre los primeros invitados especiales estuvieron el Productor y Director de Pokémon: Junichi Masuda y Shigeru Ohmori.

Ellos mencionaron que es el 20° aniversario de pokémon y les encantó trabajar en estos títulos.

Un poco de historia del título es que el sol es la fuente de vida y esta nueva región vive en armonía con la fuente de vida. Solgaleo y Lunala son emisarios respectivos del Sol y la Luna y juegan papeles más importantes en la historia como ningún otro pokémon legendario lo ha hecho en juegos anteriores.

La región es tropical y los personajes principales tienen ropa adecuada para ello.

Se hizo el gameplay de este título que aún se encuentra en desarrollo y puede haber cambios con la versión final.

El nuevo Pokédex es un Rotom Pokédex (un Rotom que habita en el Pokédex), el cuál es muy útil porque te ayuda con información sobre pokémon que quieres atrapar o te da tips de cómo atraparlos y te guía en tu camino.

Hay un nuevo modo de juego que es una batalla multijugador o Battle Royale, es decir, todos contra todos.

Eiji Aonuma y Shigeru Miyamoto fueron invitados después en los streams de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Los distintos segmentos que mostraron de gameplay muestran características cómo la exploración en el juego, el uso de armas (que por cierto se pueden llegar a romper), el sistema de combate, la manera en que se caza y se recolectan materiales, también se exploraron algunos santuarios y la mecánica de los acertijos, los nuevos items que se usarán cómo la Sheikah Slate, que es una especie de tableta mágica que te ayuda a abrir puertas y a guiarte en tu camino.

El mundo es extremadamente vasto. En el demo sólo se puede jugar en la Gran Meseta, el cuál es sólo una fracción pequeña del mapa.

También es posible usar amiibos en este juego para que te ayuden a cazar, recolectar comida o simplemente hacerte compañía.

Esto fue a grandes rasgos la “conferencia” de Nintendo porque en realidad a través de los stream diarios se van mostrando los nuevos juegos que saldrán próximamente. Una lista de los juegos es la siguiente y pueden encontrar más información, imágenes y videos sobre ellos en la página de Nintendo.











Si desean ver el stream completo y en orden de todo lo que se vio de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pueden revisarlo en la siguiente lista de reproducción en YouTube. (sólo inglés)

¿Qué les pareció el nuevo Zelda?

¡A jugar se ha dicho!