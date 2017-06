E32017: Conferencia de Microsoft

La conferencia de #XboxE3 empezó con un recordatorio de cómo han ido cambiando las resoluciones de las pantallas a lo largo de los años. Algo bastante interesante para los que nos agrada ver cómo han sido los cambios.

Después se presentó en video la consola Proyecto Scorpio…

Phil Spencer, Jefe de Xbox, presentó formalmente el nombre oficial de Scorpio, ahora será Xbox One X (o cómo yo lo llamaré X3, muchas equis en el nombre), la consola más poderosa que existe. Su salida será el 7 de noviembre.

Kareem Choudhry, Jefe de Ingeniería de Software en Xbox, comentó que han sido 3 años de investigación y desarrollo del X3. Mencionó las especificaciones de procesamiento para lograr resolución 4K en la pantalla, mencionó que todos los juegos y accesorios de Xbox One serán compatibles en X3 y que es el Xbox más pequeño que hay pero con el poder más grande que hay cómo para presentar el siguiente juego de la conferencia…

Dan Greenawalt, Director Creativo de Turn 10 Studios, presentó por primera vez a nivel mundial el Porsche 911 GT2 RS 2018, un monstruo al igual que el X3. Shannon Mcintosh y Verena Mei, conductoras profesionales, mostraron sus habilidades en un pequeño gameplay del nuevo Forza Motorsport 7 que saldrá el 3 de octubre.

Phil comentó que la conferencia de este año tiene la mayor cantidad de juegos mostrados con un total de 42 títulos. El primero de ellos saldrá en 2018, Metro Exodus…

Después hizo su aparición el trailer del tan esperado (y filtrado XD ) juego de Ubisoft de este año: Assassin’s Creed Origins. Disponible el 27 de octubre.

Jean Guesdon, Director Creativo de Ubisoft, contó la historia detrás de Origins. La hermandad de los asesinos comienza en Egipto con Bayek. También mostró un gameplay de la mecánica de juego del nuevo título.

Brendan Greene, Director Creativo de Bluehole, anunció PlayerUnknown’s Battlegrounds exclusivo para Xbox, un juego dónde tienes que ser el último jugador en pie para ganar. El título saldrá a finales del 2017.

Otro juego exclusivo para Xbox fue Deep Rock Galactic.

A continuación hubo otra exclusiva: State of Decay 2 que saldrá en primavera de 2018.

Seguimos con las exclusivas, ahora con The Darwin Project un juego al estilo todos contra todos bastante activo.

Minecraft regresa este año con una gran noticia. Lydia Winters, Directora de Marca de Mojang, mencionó que por primera vez Minecraft podrá ser jugado en móviles, PC, Realidad virtual y Xbox todos en la misma red. Además de una actualización a 4K con el Paquete de Gráficos Super Duper que llegará en otoño.

Phil presentó Dragon Ball Fighter Z con gráficos espectaculares y que saldrá a comienzos de 2018.

Una exclusiva más de la desarrolladora Pearl Abyss es Black Desert, un sandbox orientado al MMO con gráficos de siguiente generación.

Otra exclusiva para Xbox ahora de Odd Tales es The Last Night, un juego ciberpunk de mundo abierto en 2 dimensiones donde hay sólo cuatro distritos y tienes que infiltrarte en cada uno de ellos y permanecer sin detectar el mayor tiempo posible.

Annapurna Interactive ofrece otra exclusiva llamada The Artful Escape, un juego de acción, aventura, narrativa y exploración que está un tanto viajado. Este juego “llegará cuando esté listo”.

Bandai Namco presentó Code Vein, un juego RPG bastante interesante que saldrá en 2018.

Una exclusiva de la que ya sabíamos hace tiempo es Sea of Thieves dónde puedes surcar los mares, zambullirte en ellos, explorar islas, encontrar tesoros, enfrentar otros barcos y convertirte en un pirata de leyenda. Todo en compañía de tus amigos. Se ve excelente este juego que sale a inicios del 2018.

Otra exclusiva es Tacoma del estudio Fullbright. En este juego estás a 200,000 millas de la Tierra en la Estación Tacoma dónde debes descubrir los misterios que encierra el lugar. Este juego saldrá el 2 de agosto.

Una exclusiva más de las muchas Presentadas en la conferencia es de Playful y se llama Super Lucky’s Tale. Un juego de plataformas para todas las edades dónde ayudas a Lucky en una aventura para recuperar el Libro de las Eras junto a tu amada hermana de las manos Jinx que busca rehacer el mundo. Este título saldrá el 7 de noviembre.

Una exclusiva de la que ya habíamos visto también hace tiempo es Cuphead. Un juego inspirado en las caricaturas de los 30s dónde vas avanzando y disparando a los enemigos y jefes. Estará disponible por fin el 29 de septiembre.

Una exclusiva más fue por fin el anuncio de la tan esperada secuela Crackdown 3. El actor Terry Crews es el comandante Jaxon y la misión es recuperar la ciudad este 7 de noviembre.

El programa de ID@Xbox que ya ha presentado muy buenos títulos, mostró los juegos en los que están trabajando diversos creadores. Juegos cómo Osiris New Dawn, Raiders of the Broken Planet, Paladins Champions of the Realm, Unruly Heroes, Fortnite, Battlerite, Surviving Mars, Robocraft Ininity, Astroneer, Observer, Fable Fortune, Dunk Lords, Minion Masters Forced to Duel, Brawlout, Ooblets, Hello Neighbor, Path of Exile, Riverbond, Dark Light, Strange Brigade, Shift, Conan Exiles y otros más.

Uno de estos juegos es Ashen, dónde eres un vagabundo que viaja en busca de un hogar enun lugar dónde no hay sol y la única luz que hay es la de las erupciones que cubren la tierra de ceniza.

De Square Enix llega Life is Strange: Before the Storm. Años antes de la primera entrega juegas cómo Chloe Price (la amiga de la protagonista del juego anterior) que crea una amistad con Rachel Amber y entre las 2 buscarán la manera de enfrentar sus problemas y de poder superarlos. El primero de los 3 episodios saldrá el 31 de agosto.

Michael de Plater, VP de Creatividad de Monolith Productions, presentó un gameplay de Middle-Earth Shadow of War. Saldrá el 10 de octubre.

Ori and the Will of Wisps es otra exclusiva de Xbox. La secuela te lleva más allá del bosque de Nibel dónde habrá que descubrir la verdad de aquellos que se han perdido y conocer el destino de Ori.

Phil anunció una expansión al programa de retrocompatibilidad ahora con títulos del Xbox Original cómo Crimson Skies, saldrá más tarde en este 2017.

Phil anunció el precio de X3 en $499 USD. Por último John Warner, Director de juego en BioWare, anunció Anthem. Este juego es un RPG dónde junto con tus amigos dejas atrás la seguridad de la ciudad para entrar en un territorio primitivo y salvaje. Este título saldrá en el 2018.

Así terminó la conferencia de este año. Les dejamos un compilado de todos los juegos mostrados y que estarán disponibles para Xbox.

¿Qué tal los anuncios de Xbox?