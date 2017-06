E32017: ¿Cuándo y qué esperar de las conferencias?

Ha pasado un año y si bien no hemos viajado en persona a Los Ángeles, sí queremos ver el #E32017 y las novedades que traen este año las compañías, desarrolladores y los publishers. Hay varios juegos, entre otras cosas que ofrece el E3, que esperamos con ansias. Cabe mencionar que es la primera vez que el evento se abre al público en general aparte de los medios y la industria del videojuego. Ya sin más preámbulo, les decimos cómo ver las distintas conferencias, alguna información de lo que ofrecerán y el horario en el que lo podrán ver. Todos los horarios son con respecto de la Ciudad de México.

Sábado, 10 de junio, 2 PM

Electronic Arts regresa este año para mostrarnos uno de los juegos más esperados por los gamers: Star Wars Battlefront 2, el cuál tendrá historia de un sólo jugador aparte del multijugador que ya sabemos es su carta fuerte, otros juegos que mostrarán son Need for Speed Payback, Madden 18, FIFA 18, NBA Live 18.

El lugar dónde se presentarán este año es el Hollywood Palladium. Además, por segundo año organiza el evento EA Play dónde la prensa y el publico en general podrán jugar antes que nadie los títulos antes mencionados.

Podremos ver la conferencia en vivo en la página oficial EA.com, posiblemente en su página de YouTube y en Twitch.

Domingo, 11 de junio, 4 PM

Microsoft seguro hará gala y mostrará a su protagonista: Project Scorpio con muchas vistas de cómo funciona y su desempeño real al jugar en 4K, quizás incluso el nombre oficial con que saldrá al mercado. También habrá varios anuncios, información de juegos y nuevos títulos cómo Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2, más Minecraft, Forza Motorsport y quizás algo de HALO, no necesariamente un nuevo título para jugar.

La transmisión puede seguirse en varios medios cómo Mixer, Twitch, YouTube, Twitter y Facebook, o sea que no hay pretexto para perdérselo.

Domingo, 11 de junio, 11 PM

Bethesda también quiere que aparte de los medios, el público juegue y ha presentado Bethesdaland, que muestra en la invitación varias partes de juegos como Prey, Fallout, y otros de sus títulos, mientras que al parecer presentará 2 juegos nuevos que se esperan, y hay rumores, sean un nuevo Wolfestein y The Evil Within 2.

Se puede ver la conferencia en Twitch, YouTube y Facebook.

Lunes, 12 de junio, 12 PM

Por tercer año consecutivo la revista PC Gamer trae el PC Gaming Show, se trata de una conferencia más dedicada a los PC gamers dónde se presentan nuevos trailers, gameplays y nuevo hardware que saldrá a la venta durante el año para las computadoras de juego y anuncios exclusivos de videojuegos de los cuáles no se sabe nada aún.

Podremos ver esta conferencia en Twitch, Facebook y YouTube.

Lunes, 12 de junio, 3 PM

Ubisoft cómo siempre trae nuevas noticias con novedades del nuevo Assassin’s Creed, The Crew 2, obviamente Far Cry 5 y South Park, una nueva IP y otras exclusivas. Algo que no ha gustado a los fans es que la típica presentadora Aisha Tyler no estará esta vez en el evento.

La transmisión de la conferencia será en Uplay.com, ubisoft.com y YouTube.

Lunes, 12 de junio, 8 PM

Sony está siempre dedicado a traer nueva cosas a los gamers, esta E3 no será la excepción, promete tener docenas de juegos para PS4 y PS VR, cómo The Last of Us 2, Uncharted Lost Legacy, Days Gone, Gran Turismo Sport, Destiny 2, Crash Bandicoot, Knack 2, Dreadbought y muchos, muchos más.

Hideo Kojima confirmó en su cuenta de twitter que Death Stranding no estará en E3.

La conferencia puede ser vista en live.playstation.com, Twitch, Youtube y Facebook.

Martes, 13 de junio, 11 AM

Pues Nintendo ya sabemos que participa en el E3 pero muy a su manera, este año trae su el Nintendo Spotlight, en dónde mostrará a Splatoon 2, ARMS, Super Mario Odyssey y otros varios títulos nuevos para Switch y 3DS. Después seguirá con el ya acostumbrado Treehouse donde se mostrará más información y gameplays de los juegos que próximamente saldrán o que recientemente se publicaron.

La transmisión del evento será en e3.nintendo.com y probablemente en YouTube.

¿Qué videojuego esperan con ansias?