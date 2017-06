E32017: Nintendo Spotlight

El spotlight de Nintendo empezó con un video compilatorio de los juegos que vendrán para el Switch cómo FIFA 18, Rocket League, Pokken, entre otros.

Reggie Fils-Aime, Presidente de Nintendo de América, empezó el streaming con una palabras hablando sobre la diversión que provocan los juegos y de cierta manera sobre la portabilidad del Switch y la oportunidad de poder jugar dónde sea.

Monolithsoft presentó la fecha de salida de Xenoblades Chronicles 2 que será para la temporada navideña de 2017.

Se presentó un primer vistazo de un nuevo juego del popular personaje Kirby. El juego está llamado homónimamente, es decir, se llama Kirby. Tendrá su salida en 2018.

Shinya Takahashi, Gerente General de la División de Planeación y Desarrollo de Entretenimiento, confirmó que muchos compañías en conjunto con Nintendo sacarían muchos juegos multijugador este verano.

Tsunekazu Ishihara, Presidentey CEO de The Pokémon Company, mencionó que Pokkén Tournament DX tendría nuevos personajes y que Game Freak había empezado a hacer un nuevo juego RPG sobre Pokémon y que no saldrá aún, al menos por todo un año.

Se anunció que Metroid Prime 4 está en desarrollo para el Switch.

Se mostró el primer vistazo de un juego de Yoshi de igual manera titulado sólo “Yoshi“. Este saldrá en 2018. Está relindo el anuncio y la música es bastante tranquilizante 😀

Koei Tecmo Games presentó Fire Emblem Warriors que saldrá en otoño de 2017.

Eiji Aonuma, Productor de la serie la Leyenda de Zelda, mencionó que algunos items del universo de Zelda aparecerían en Skyrim, así cómo se mencionó en la conferencia de Bethesda.

También mencionaron los próximos paquetes DLC para Breath of the Wild. El primero se llama The Master Trials y estará disponible el 30 de junio. Incluye contenidos cómo Trial of the Sword, el modo Camino del Héroe, nuevas armaduras, la máscara de Korok y el modo Maestro, en el cual los enemigos recuperan salud poco a poco.

El segundo es The Champions’ Ballad, el cuál incluye a los campeones de las diferentes especies del juego y este saldrá en temporada navideña de 2017.

También anunció la llegada de los 4 campeones en Amiibo y podrán ser usados en los paquetes DLC.

Reggie mencionó los torneos de Splatoon 2 y Pokkén Tournament DX, ARMS que se llevarían a cabo en E3.

Yves Guillemot, co-fundador y CEO de Ubisoft, presentó el juego Mario + Rabbids Kingdom Battle, un juego táctico de combate, estrategia y exploración. Este juego saldrá el 29 de agosto.

Jeremy Dunham y Corey Davis, VP y Directo de Diseño de Psyonix respectivamente, anunciaron que Rocket League llega al Switch con items personalizables exclusivos, vehículos exclusivos, y juego inter-plataforma. Saldrá en la temporada navideña de 2017.

Por último se mostró el nuevo trailer de Super Mario Odyssey. En este trailer se muestra que la gorra servirá para tomar control de los enemigos. Saldrá el 27 de octubre.

¿Qué juego les agradó más?