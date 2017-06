E32017 Resumen de la conferencia de Electronic Arts.

El E3 2017 ha comenzado en Los Angeles California y Electronic Arts fue la primera compañía en realizar su conferencia desde el Hollywood Palladium mostrando todas las novedades y títulos con los que contará la compañía en los próximos meses. Dentro de esta nota podrás seguir todo lo que mostraron en su presentación y ¡más!

Madden 18

La conferencia comenzaba con la revelación de Madden 18, título de futbol americano en el que se nos mostró el modo carrera que es utilizado por otros juegos de EA tales como Fifa o 2k (juego de baloncesto) y que dará mucho de que hablar en cuanto a competencia se refiere.

DLC de Battlefield 1

Aquí se nos habló de como Battlefield 1 es un juego que ya cuenta con una base de más de 20 millones de jugadores alrededor del mundo, con un video de comunidad comentando uno de los First Person Shooters mejor recibidos por la critica y el público.

De igual manera se anunció la llegada del DLC llamado: “Prise The Tahure” para el mes de julio y “In The Name Of Tsar” un nuevo contenido que traerá al ejercito Ruso, 6 nuevos mapas y a mujeres francotiradoras del escuadron de la muerte.

Gameplay de Need For Speed PayBack

Con un video que nos recuerda mucho a The Fast and The Furious EA mostró gameplay de Need For Speed Payback corriendo gameplay del juego mediante una persecución llena de derrapes, explosiones y choques que tratarán de darle nuevos aires a la franquicia de Need For Speed.

A Way Out, la nueva ip de EA

Una nueva propiedad intelectual llega a EA, A Way Out es un título de acción que pondrá a prueba el trabajo en equipo ya que es una propuesta que solamente se podrá jugar de forma cooperativa ya sea con un amigo o en linea y del cual dentro del video podrás ver un poco más de la mecánica de juego que A Way Out presentará.

Anthem, el nuevo juego de BIOWARE

Después de la poco grata bienvenida que sufrió Mass Effect Andromeda, Bioware regresa con una nueva Ip llamada Anthem de la cual no se dieron más detalles más que una pequeña cinemática del juego.

Star Wars Battlefront 2

Y como no podía ser de otra forma, la conferencia de EA cerraría con broche de oro presentando su título más esperado que no es otro más que Star Wars Battlefront 2 que llega con un épico tráiler mostrándonos todo lo que mejoró a partir de su primera entrega y en la que tendremos la oportunidad de manejar más vehículos, más heroes , más villanos, más planetas donde luchar y lo mejor es que ya tendremos un modo campaña que nos narra una historia que se sitúa entre Return Of The Jedi del Jedi y The Force Awakens, también se anunció que Battelfront 2 no contará con un season pass y que en esta ocasión el contenido extra que vaya publicandose será completamente gratis.

