E32018 Death Stranding sigue siendo un misterio

Esta es la tercer E3 que dónde vemos otro trailer del tan esperado juego de Hideo Kojima “Death Stranding”. Como ya es costumbre, después de cada nuevo material que se revela de este juego, quedamos igual de confundidos.

Este trailer mezclo un poco de lo que se espera sea el gameplay del videojuego. Aunque lo único que nos mostró es a Sam, el personaje interpretado por Norman Reedus caminando, escalando y cruzando paisajes inhóspitos. En este video también pudimos ver a un nuevo personaje interpretado por Léa Seydoux, quién también parece ser repartidora pero de otra facción.

Al final del trailer pudimos volver a ver a estos entes que parecen ser los antagonistas del videojuego y que al parecer tienen la capacidad de adelantar el tiempo de las cosas que tocan.

► Death Stranding corre en Decima, motor creado por Guerrilla Games y usado en juegos como Killzone y Horizon Zero Dawn.

► Sam, no puede ver a los enemigos pero los puede sentir. Él es un tipo de repartidor para “Bridges”. Tiene algo llamado “Factor de Extinción“. Es conocido como el “Hombre que cumple” (The man who delivers).

► Hay un fenómeno llamado “Densidad de Quiralidad” (Chiralium Density) y tiene que ver con la lluvia (Timefall) y lo enemigos (llamados en el trailer como Death Stranding). Sam es inmune al Timefall.

► Los enemigos pueden “devorarte”, este hecho no te matará permanentemente, pero dañará tu entorno.

We’ve announced DEATH STRANDING new trailer. These are the new key arts. The main visual of Sam (player) by Norman Reedus, and the key arts of the newly introduced female characters, Lindsay Wagner and Léa Seydoux. pic.twitter.com/9PYKKgzUYQ

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 12, 2018