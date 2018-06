E32018 Horarios y fechas de las conferencias.

Ha pasado ya mucho tiempo desde que nos emocionamos con el E3 (¡obvio, todo un año!). Las empresas más conocidas sobre videojuegos han prometido grandes títulos, cómo siempre, pero realmente habrá que ver lo que muestran. ¿Cuándo podremos ver lo que presentarán? He aquí las fechas y horarios de E3 2018.

Fecha: 9 de junio

Hora: 1:00 pm (mx)

Lugar: ea.com

Fecha: 10 de junio

Hora: 3:00 pm (mx)

Lugar: mixer.com/xbox

Fecha: 10 de junio

Hora: 8:30 pm (mx)

Lugar: bethesda.net

Fecha: 11 de junio

Hora: 12:00 pm (mx)

Lugar: e3.square-enix-games.com

Fecha: 11 de junio

Hora: 3:00 pm (mx)

Lugar: ubisoft.com

Fecha: 11 de junio

Hora: 5:00 pm (mx)

Lugar: twitch.tv/pcgamer

Fecha: 11 de junio

Hora: 8:00 pm (mx)

Lugar: live.playstation.com

Fecha: 12 de junio

Hora: 11:00 am (mx)

Lugar: e3.nintendo.com

Hay varios títulos que hay que seguirles la pista y qué mejor que ver las conferencias para tener información sobre lo que más nos gusta.

En lo particular yo estoy esperando Darksiders 3, The Division 2, Shadow of the Tomb Raider y exclusivas del nuevo Assassin’s Creed Odissey

¿Qué juegos son los que esperan con ansias?