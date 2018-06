E32018 Jump Force ¡Todas las estrellas de Shonen Jump!

¡Goku, Naruto y más se enfrentarán en Jump Force! El crossover más ambicioso de la Shonen Jump dónde podremos ver a nuestros personajes favoritos de Dragon Ball, One Piece, Naruto y más peleando en locaciones reales. Este juego sin lugar a duda ha sido una de las sorpresas del a E3 y se ve realmente como un encuentro épico, más similar a Dragon Ball FighterZ que al fallido J-Stars Victory.

De lo poco que se anunció sabemos que este será un juego de peleas con batallas 3 vs. 3 y que estará disponible para XBox One, Playstation 4 y PC en el 2019.

Universes collide as legendary manga heroes and villains are transported to our reality. Massive battles fill epic locales as good and evil clashes, while humankind hangs in the balance. Look for more details on JUMP FORCE soon and UNITE TO FIGHT in 2019! #JUMPFORCE #E3 pic.twitter.com/kGHjZHUhT5

