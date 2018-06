E32018 Más de Shadow of the Tomb Raider

El regreso de Tomb Raider y Lara Croft

Esta E32o18 nos trajo un nuevo trailer extendido de “Shadow of the Tomb Raider” dónde podemos ver un poco más del gameplay del juego. En esta historia veremos a una Lara Croft que viajará en búsqueda de una reliquia Maya, mientras la peligrosa organización Trinity sigue su rastro. Durante la expedición, Lara desencadena el Apocalipsis, por lo cuál hará todo lo posible para evitarlo y salvar al mundo.

“Shadow of the Tomb Raider” es obra de Eidos Montréal, Crystal Dynamics y Square Enix. Es continuación directa de Rise of the Tomb Raider. Esta nueva aventura saldrá a la venta e 14 de Septiembre del 2018 para Windows, Playstation 4 y Xbox One.