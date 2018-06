E32018 ¡The Last of US II se ve brutal!

The Last of Us Parte II: Brutal e impresionante

La conferencia de Sony Playstation en la #E32018 comenzó a lo grande, con un nuevo trailer y gameplay de The Last of Us: Parte II. En el trailer podemos ver a Ellie, ya mayor, en lo que parece es una fiesta.

Suponemos que estos eventos ocurren en el refugio del hermano de Joel, Tommy. De hecho, uno de los personajes menciona al “viejo” de Ellie. Por lo cuál podemos estar tranquilos, en el periodo de The Last of Us Parte II. Joel sigue vivo.

Ellie baila con Dina en una secuencia muy dulce. Esta escena me parece increíble ya que nos muestra un poco de inocencia de parte de Ellie, misma que contrastará de manera brutal con la siguiente toma. Dejando claro rápidamente que Ellie está en un viaje de venganza y que eliminará a cualquiera que se cruce en su camino.

Una historia de venganza

Desde que fue anunciada esta segunda parte, Neil Druckmann ha dicho que este viaje será una historia de “odio y venganza” a través de Ellie.

Podemos inferir que Dina tendrá un futuro sombrío, lo cuál desencadenará el viaje de nuestra protagonista.

Impresionantes mejoras

The Last of Us es uno de nuestros juegos consentidos y parece que la segunda parte será aún más impresionante. En la parte del gameplay podemos ver algunas dinámicas geniales a comparación de su predecesor. Mayor interacción con el entorno, más habilidades como esquivar, mayor combate cuerpo a cuerpo. Mayor creatividad en el combate sigiloso.

Los gráficos son impresionantes, tanto en video como en gameplay.

¿Que podemos inferir?

Con los tres videos que han salido de The Last of Us: Parte II podemos inferir que si, todavía hay infectados, todavía hay humanos carroñeros y sobretodo ahora hay un culto que sacrifica humanos y que llama a Ellie, “Lobo” (Wolf).

De acuerdo a un post de Neil:

“En The Last of Us: Parte II” Ellie tiene 19 años y ha encontrado un semblante de paz y normalidad viviendo en Jackson. Ha tenido la oportunidad de ser una adolescente y formar relaciones. Cuando esa paz se ve interrumpida por un violento acto, Ellie se embarcará en un brutal viaje de venganza, alimentada por la necesidad de llevar a la justicia a todos aquellos que le han hecho mal, empujándola a sus límites.”

Sin fecha de lanzamiento

Algo que es frustrante es que no se dio una fecha tentativa de lanzamiento, lo cuál nos deja sólo con esperanzas de que en Playstation Experience den alguna señal.. aunque todo apunta a que el juego podría salir hasta 2019 o 2020. Pero si algo sabemos, es que con Naughty Dog, valdrá pena la espera.

También recomendamos leer el post de Neil, en el sitio oficial de Naughty Dog.