El manga de Claymore llega a su fin abruptamente y contínua (actualización)

– Actualización 31 de mayo 2012: y con un tweet la revista Jump Square de la editorial Shueisha posteó la portada del volúmen 22 de Claymore (que contiene los capítulos del 120 al 126). En el cintillo que acompaña al volúmen confirman la continuación de la serie: “La serie exitosa que se publica en Jump Square (a la venta el día 4 de cada mes)”.

–

Actualización: La editorial italiana “Star Comics” reportó el viernes que el manga de Claymore no ha terminado, algo raro que contradice lo dicho por la editorial japonesa Shueisha que mostró el último capítulo del manga con el tradicional “おわり” (Owari/Fin). ¿Será que han filtrado la sorpresa de un spin off?, yo mantengo mis reservas y me quedo con la respuesta de los japoneses. Principalmente porque cuando termina un manga si hay un proyecto alterno lo anuncian en el mismo número. El secretismo de Claymore es sin duda desconcertante.

–

Claymore finalizó sorpresivamente en el último número de la revista Jump Square, desde el inicio la obra de Norihiro Yagi ha tenido un camino tortuoso, empezó en la revista Shonen Jump (2001), luego fue descontinuado y movido a la Weekly Shonen Jump dónde aparecía mensualmente. En el 2007 fue movido a la Jump Square, el reemplazo de Monthly Shonen Jump, dónde en el último panel se informa que el manga llegó a su fin. Sin duda se nota que la serie fue cortada, ya que no hubo un anuncio previo ni nada, a mi punto de vista creo que la historia ya se estaba perdiendo bastante y que estaba dando vueltas en círculos sin un rumbo coherente después de los abismales, tristemente el mangaka no dió ni una explicación, ni nada. Peor es que en la parte de la revista dónde los mangakas pueden mandar un mensaje a sus lectores Yagi simplemente escribió que había probado unos noodles super picantes y que le habían encantado.

A mi punto de vista puede ser que Yagi estuviera molesto, que se le acabara la inspiración o que simplemente estuviera aburrido del proyecto pero el terminarlo así sin una línea de agradecimiento y despedida es una falta de respeto del mangaka hacia sus fans y lectores. Después de esto dudo que exista un anime que nos cuente las aventuras de las Guerreras de ojos plateados.

Como spoiler les podemos decir que Claire desapareció de la trama al final…y que la que terminó destruyendo a la organización, que ya mágicamente no existía y en tres patadas fue Miria. Huecos, huecos y más huecos en la historia tanto que no vale la pena ni hacer una reseña.

Vía: ANN 1, 2, 3