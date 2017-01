Especial: 10 Escenas lacrimógenas del anime

Los animes tienen la característica de hacernos vivir momentos emocionantes y muchas tienen la cualidad de sacarnos una que otra lágrimas. Sin embargo, creo que son pocas las escenas que nos han dejado sin aliento por su alto nivel emocional hasta el punto de no pensar en otra cosa. Tal vez no pase con todas las personas porque muchas pueden ser muy sensibles o no sentir nada. En mi experiencia personal, son contadas los momentos que me han dejado casi deshidratada de tanto llorar.

En este especial, les contaré cuáles han sido los momentos que me han dejado sin palabras de lo mucho que me llegaron. Todos tienen spoilers, así que si eres de los que ve un anime cuando te cuentan todo, entonces te va a interesar.

Clannad After Story (Capítulo 19)

Durante la primera y segunda temporada, nos mostraron un Tomoya que detestaba a su padre por ser un borracho y los recuerdos que mostraban no eran los de un papá ejemplar. Sin embargo, después de pasar por momentos tan dolorosos, empieza a recordar que enterró los recuerdos donde su padre sacrificó todo por él, incluso el siempre sonreír, a pesar de que perdió a quien más amaba.

Tomoya reconoce, frente a él, haber sido un malagradecido todo el tiempo y no haber sido capaz de enfrentar la muerte de Nagisa y de cuidar de su hija, así como su padre lo hizo con él. Las simples palabras de su papá: “¿Lo logré?” son las que me hacen no dejar de llorar en este capítulo sin importar las veces que lo vea. A diferencia de muchos, este es el capítulo que realmente me deja sin aliento desde que inicia hasta que termina.

One Piece (Capítulo 315)

He llorado muchas veces con esta serie, pero si hay un momento que me deshidrato fue cuando queman a Merry. A pesar de que capítulos atrás ya les habían dicho que no se podía reparar el barco, su inesperada aparición para salvarlos, es lo que hace que duela mucho más. El aceptar y hacernos recordar que nada dura para siempre es algo que muchos hemos pasado a lo largo de nuestra vida: familia, amigos, relaciones personales, etc.

Lo más hermoso es que lo plasmen con un objeto que parecía que siempre estaría con ellos. Creo a todos nos ha pasado que nos deja de venir una ropa que tanto nos gustaba o se rompe uno de nuestros juguetes favoritos; en algún momento debemos dejarlos atrás.

Kimi ga Nozomu Eien (Capítulo 14)

En general, la serie nos enseña que un acontecimiento puede cambiar el rumbo de las personas y sacrificar todo por la persona amada: desde sacrificar la amistad y sueños hasta alejarse de alguien que fue importante en la vida de uno. La escena de la playa y el cuento es una joya donde nos resume la amistad y el amor de una manera muy realista junto a unos personajes que toman sus propias decisiones para poder seguir adelante.

Las despedidas siempre serán parte de la vida, darse cuenta de las cosas valiosas después de perderlas y aceptar que el tiempo es un factor importante en cualquier tipo de relación, hace que la que considere uno de los mejores finales de todo el anime.

Fullmetal Alchemist 2003 (Capítulo 25)

Aunque Brotherhood tenga más escenas tristes a lo largo de los capítulos, la muerte de Hughes, en la versión del 2003, sigue siendo la que más me llega y con la que no dejo de llorar.

El nivel de dramatismo es muy alto en esta escena por la música y cómo va cayendo lentamente mientras recuerda la promesa que no podrá cumplir. Pero no es suficiente con esto porque, aunque pareciera que ya pasó lo peor, en el momento en el que se despide de Ed, da más en el clavo y siguen saliendo las lágrimas hasta el final. Siempre le daré los créditos a esta versión por mostrarnos unas escenas llenas de dramatismo y más profundas.

Sket Dance (Capítulo 25 y 47)

No pude elegir entre uno y otro porque me afectaron de la misma manera y aun los veo sin poder dejar de llorar. Nunca pensé que un anime de comedia pudiera tener tanta profundidad en sus personajes hasta el punto de dejar sin aliento con sus pasados tan traumantes; no puedes verlos de la misma manera después de conocerlos.

La historia de Switch y Bossun son las más impactantes y tristes, en mi opinión. Aquí nos muestran porqué son como son; no es por el simple hecho de que sean los protagonistas y deban tener esa personalidad, si no porque sus pasados así los hicieron.

InuYasha Kanketsu-hen (Capítulo 8)

Lo peor que te puede pasar al ver una serie, es cuando tu personaje muere después de encariñarte con él en todos sus capítulos. Solo puedo comentar que el primer capítulo que vi de InuYasha fue el 14, donde revive Kikyo.

A pesar de que ya había leído ese capítulo del manga, se lucieron con la animación, mostrándonos las semblanzas que siempre quisimos ver de ellos: Una sincera sonrisa de Kikyo y un InuYasha llorando frente a ella. El beso final fue en el momento correcto junto con la música que siempre representó a la pareja.

Uchouten Kazoku (Capítulo 8)

Todas las cosas tristes y que tienen que ver con la familia, siempre me hacen llorar, unas más que otras, claro. Esta serie me sorprendió de la misma manera que Sket Dance en el hecho de no creer que tuviera un transfondo tan maravilloso en el tema familiar.

Los flashback en el que el papá comienza a despedirse, sabiendo que iba a morir, tiene una música muy hermosa. El hecho de aparecer en los sueños de otro solo para pedirle que cuidara de sus hijos, que todos empiecen a recordarlo y pensar en las cosas que ellos le heredaron, junto al compás de la música, hicieron que no olvidara escena.

Hunter x Hunter (Capítulo 135)

Pasaron muchos capítulos hasta que finalmente llegó uno que me dejó sin palabras y sin aliento. La pareja que se formó entre Meruem y Komugi encantó a muchos.

El momento en que uno empieza a deprimirse es cuando Meruem le revela a Komugi que está envenenado pero quería estar con ella en lo que le quedaba de vida. Al decirle que era contagioso y que no podía estar más cerca de ella, la frase dicha por los dos: “Nací para este momento”, seguido por todos sus momentos, en modo flashback, hacen una escena muy triste pero a la vez maravillosa y de las que valen ver muchas veces para sufrir.

Hotarubi no Mori E

Nunca esperas que una película de 45 minutos, y que esperas cómo terminará, pueda hacerte llorar tanto, pero esta es una excepción. No sé en qué momento es que empiezo a llorar, pero lo que sí sé es que es cómo empieza la música de la última escena; los personajes son los que se encargan de seguir haciéndonos sufrir con ese anhelado abrazo al que siempre se le tiene miedo durante toda la historia.

Aunque son solo 5 minutos de momento dramático, te dan una escena que querías ver, pero al mismo tiempo no, por eso sufres y disfrutas al mismo tiempo.

NANA (Capítulo 27)

NANA hizo lo que otra no ha podido: llorar muchísimo de felicidad. Sí me han tocado ver escenas donde se me sale una lágrima de alegría, pero no tanto como lo provocó esta escena. Lo que me hizo sentir todo eso, es el hecho de que Nana Komatsu siempre haya tenido mala suerte en el amor; nada salía bien hasta que llegó alguien que realmente la amaba y haría todo por ella. Sin embargo, ella prefería estar con otro que no la valoraba.

La felicidad llega en el momento en el que Nana se da cuenta que Nobu era la persona que había esperado toda su vida y finalmente podría ser feliz. Además, decide ponerle fin a una relación que no tenía sentido. La música es un elemento importante del momento al puro estilo de la serie.