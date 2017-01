Especial Los peores animes del 2016 por el staff

Este 2016 nos trajo una cantidad impresionante de animes, más de 150 para se exactos, entre series y películas tuvimos para elegir cada temporada y en cada una de ellas hubo decepciones y joyas, así que le preguntamos a nuestro staff cuál es el título que más les decepcionó u odiaron de este 2016, estas son las respuestas:

Para Sara Elric: Mahou shoujo ikusei keikaku

Desde ‘Puella Magi Madoka Magica’ el tema de chicas mágicas se ha estado manejando con ese tono ‘oscuro’ que la caracterizó, pero sin llegar a copiar la trama. Este año tuvimos este anime donde el objetivo principal era derrotar a las demás hasta que quedará solamente una. La idea no es nada mala, pero no supieron manejarlo. A esto me refiero con el punto de que las muertes son demasiadas forzadas con personajes a los que no les dedicaron un tiempo y con los que nunca me identifique por los pocos momentos en los que pude verlas.

Podría haber incluido aquí a Magical Girl Raising Project, pero nunca prometió lo que Re:Zero y, quizá por eso, la decepción fue mucho mayor. Los primeros capítulos crearon un contexto en el que abundaban puntos de interés: un pasado misterioso, una sociedad políticamente compleja en tensión, así como numerosos personajes con agendas propias que permitían adivinar un contexto interesantísimo, aderezado con la aparición de un protagonista común, llevado allá sin un fin evidente. No obstante, la serie optó por centrarse casi exclusivamente en mostrar a un protagonista hipócrita y pusilánime que no avanzaba en su comprensión del mundo en que se encontraba ni siquiera muriendo dolorosamente una y otra vez. Tantos buenos ingredientes echados a perder.

Para Arturo Marín: Dragon Ball Super

Es una serie con más de lo mismo, disfrute mucho el DB original pero en DBZ sólo eran peleas y nada de historia. DBS trata de seguir una fórmula mezclada entre las 2 que no termina de cuajar. Cuenta con sagas relativamente cortas que reflejan poca profundidad en el desarrollo de muchos personajes. Rellenos al estilo Naruto que si bien divierten, no aportan nada a la serie. Recomendada sólo para fans de DB, los divertirá. Si no son fans, de plano absténganse porque pasaran mucho tiempo tratando de resolver preguntas que no tienen respuestas.

Para Marmotmx: Sailor Moon Crystal

La última oportunidad de Toei Animation para ganar la atención del público y revivir al remake de Sailor Moon, esta adaptación aunque está basada fielmente en el manga escrito por Naoko Takeuchi no logró posicionarse entre el gusto del público y aunque está mejor estructurada que la serie noventera la animación y eternas secuencias de transformación innecesarias fueron un punto que muchos no pudieron pasar en la actualidad. En esta tercer temporada tenemos la presentación de las Outer Senshi (Sailor Uranus, Neptune, Pluto y Saturn) y la amenaza de los Death Busters, varios de los personajes más interesantes de la franquicia pero que no pudieron cautivar al público ni superar las historias contadas por la serie noventera, la incluyo dentro de lo peor simplemente porque fue una de las grandes oportunidades de Toei Animation para revivir este gran título y la desperdició completamente, algo muy similar que lo que está pasando con Dragon Ball Super, pero esta si se posicionó en el gusto culposo de la gente.

¿Cuéntanos cuál fue tu decepción más grande en anime este 2016?