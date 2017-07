Especial: RADWIMPS: la banda japonesa más popular del momento

RADWIMPS es una banda originaria de Kanagawa, Japón, y formada desde el año 2001, época en la que los miembros originales de la banda cursaban la preparatoria, centrando sus actividades en la zona de Yokohama, teniendo diversas presentaciones, teniendo su gran oportunidad al participar en el Yokohama High School Music Festival y ganando la competencia de bandas con el tema “Moshi mo”, que se convertiría en su primer sencillo, lanzado en el año 2003 y del que se vendieron 10000 copias con un costo de 100 yenes cada una; después de esto realizaron varias presentaciones en el ára de Yokohama, en donde se incluyó una presentación en solitario dentro del Club 24West.

La banda lanzó su primer album “Radwimps” en Julio del mismo año, a través de la disquera independiente Newtraxx, en el que se podían escuchar las canciones que escribieron los integrantes de la banda mientras cursaban la preparatoria; teniendo una breve pausa en el mes de Agosto mientras varios miembros de la banda presentaban exámenes escolares.

En el año 2004 la banda continuaría con sus actividades, sin embargo 3 de los 4 miembros (Kei Asō, Yūsuke Saiki y Akio Shibafumi) decidieron que no continuarían, dejando solo a Yojiro Noda, quien decidió no hacer audiciones para los puestos disponibles en la banda, sino que llamó a el baterista Satoshi Yamaguchi y el bajista Yusuke Takeda a quienes conoció durante el Yokohama High School Music Festival, y éstos se unieron al grupo de inmediato. La banda comenzó a grabar nuevas canciones y en Julio de 2004 lanzaron el sencillo “Kiseki”. además de realizar un tour de 3 meses por todo Japón. Al terminar el tour la banda comenzó a trabajar en su segundo disco que llevó por título Radwimps 2: Hatten Tojo, que fue terminado a finales de año y lanzado en Marzo de 2005. En ese momento la banda inicio un tour de 5 meses teniendo presentaciones en festivales como Setstock, Rock in Japan y Summer Sonic; durante este lapso lanzaron el sencillo “Hexun / Kanashi” que fue el primero en llegar a las listas de popularidad japonesas.

En Noviembre de 2005 realizaron el lanzamiento del sencillo “25 Kome No Senshokutai”, con la disquera Toshiba EMI, lo que marca su debut oficial en la industria musical, seguido de “EDP (Tonde Hi ni Natsu no Kimi)” en el Mes de Enero de 2006, ambos sencillos llegarona los top 50 de popularidad. Aún cuando habían cambiado a una disquera de mayor prestigio, el grupo siguió con una actitud de banda independiente, el vocalista/guitarrista Yojiro Noda comento -“Si hubieramos cambiado pensando que ya eramos importantes por pertenecer a una disquera importante, habría sido un grave error”-.

La banda lanzó un nuevo material Radwimps 3: Mujintō ni Motte Ikiwasureta Ichimai en Marzo de 2006, y eso marcó un antes y un después en la popularidad de la banda, el disco debutó en el lugar 13 del Oricon (lista de popularidad japonesa) en el apartado de albums; además de que este disco marco un cambio en el estilo musical de la banda, teniendo un sonido más experimental.

Para el año 2006 la banda ya contaba con una gran popularidad y lanzaron un nuevo material llamado Radwimps 4: Ozaku no Gohan delq ue se desprendieron los sencillos “Futarigoto” y Yushinron” que llegaron al top20 de las listas de popularidad, además de “Setsuna Rensa” éste ultimo llegando al top5 de las canciones más populares en ese momento.

En 2008 la banda lanzó el sencillo “Order Made”, llegando a ocupar el N° 1 del Oricon. EN 2009 el album Altocolony no Teiri vendió más de 213000 copias en su semana de lanzamiento, llegando al 2do lugar del Oricon. En 2011 lanzaron su 6to álbum Zettai Zetsumei que repitió el 2do lugar en las listas de Oricon además de obtener certificación platino por la RIAJ.

Pero todo esto fue solo el inincio de su camino a la fama mundial, ya que en 2016 ellos serían los encargados de realizar la musicalización de la película Kimi no Nawa (Your Name), misma que ha sido un fenómeno en todo el mundo, y gracias a ello el tema Dream Latern se volvió una de las canciones mas famosas entre los fans de la animación y del cine en general.

Ahora es el turno de México de presenciar esa increíble producción cinematográfica, y conocer a uno de los grupos japoneses más populares de la actualidad.olet

Your Name (Kimi no Nawa) llegará a las salas de Cinepolis, a partir del próximo 4 de Agosto y por 2 fines de semana.

Los boletos están a la venta, en taquillas, página web y app de Cinpeolis; no pierdas la oportunidad de ver la película de animación japonesa más popular de la ultima década.