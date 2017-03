Especial: ¡Top7 “Confesiones de amor” en anime!

Así como hay muchas peleas que nos emocionan, hay ciertas ocasiones que nos llenan de felicidad, y es cuando uno de los personajes se arma de valor para confesar sus sentimientos a otro. Algunas veces son correspondidas y otras no.

La mayoría de nosotros tenemos varias parejas que nos gustan por cómo se llevan o la historia que van formando, y lo que siempre ansiamos ver, es el momento en que finalmente decidan confesar su amor. Hemos sido testigos de muchas declaraciones en el anime, sin embargo, son pocas las que han dejado la manera tradicional y recurren a otros medios, incluso hasta la forma de decirlo. De esa manera, perduran más en la mente del espectador.

7. Shigatsu wa Kimi no Uso



Antes de acercarse al final, sabíamos que había poca probabilidad de que la operación de Kaori no fuera exitosa debido a la grave enfermedad que tenía. Seguramente ella sabía el riesgo, así que decidió dejar una carta a Kousei para no arrepentirse de nada.

El contenido de la carta revela lo que significaba el título del anime, puesto que empieza a hablarle que lo conoció desde niña y siempre fue su admiración. Al pasar los años, no supo cómo hablarle hasta que se le ocurrió la idea de mentirle, diciéndole que ella estaba enamorada de Ryota, con tal de conocerlo.

6. Kiss Him, Not Me!

Cuando Asuma decide confesarse a Kae, les dice a los demás que también deberían hacerlo. Al llegar a la azotea, Kae es rodeada por todos y cada uno comienza a decir lo que sienten por ella; generalmente, en este tipo de series, se confiesan por separado. El primero que empieza es Yuusuke, seguido por Nozomu, Hayato, Shima y Asuma. Kae termina pidiendo una cita con cada uno de ellos para darles una respuesta. Después de pensarlo tanto, ella les dice que encontró a alguien especial, pero resulta ser un personaje de un anime, rechazándolos a todos.

5. Astarotte no Omocha!

En esta historia, existe el Árbol de los Mundos, que empieza a rechazar a todos series que no pertenecen a Alfheimr, así es cuando todos dejan de escuchar a Naoya y Asuha, por lo que deben regresar a la Tierra. Antes de eso, Lotte y Naoya tienen una cita.

Lotte empieza a llamarlo por su nombre y es lo único que él entiende por el movimiento de sus labios. Ella se le confiesa aunque sabe que él no la entiende, pero al mismo tiempo, Naoya se da cuenta que está enamorada de ella y se lo dice. Aunque no logran escucharse, los sentimientos se ven reflejado en sus miradas y eso fue suficiente para corresponderse.

4. Fuuka

Koyuki y Yuu eran amigos de la infancia hasta que dejaron de verse. Tiempo después, vuelven a contactarse por Twitter, llegan a salir y él le confiesa que se arrepiente de no haberle dicho que estaba enamorado de ella.

Durante un programa de televisión en vivo, Koyuki habla sobre su nueva canción, que salió de una experiencia personal. A pesar de que no está permitido, y recordando lo que Yuu le dijo, empieza a contar su reencuentro después de su separación. Tras admitir lo de la foto, mientras Yuu ve la transmisión, confiesa ser su amor no correspondido y que la mayoría de las canciones son sobre él.

3. Hoshizora e Kakaru Hashi

La declaración fue en la actuación de festival para celebrar Le Leyenda de las Montañas Gemelas, entre Kazuma y Ui. Mientras los protagonistas leían sus respectivos pergaminos durante la ceremonia, Kazuma se da cuenta de que modificaron el suyo con la frase: “Te amo, Ui”.

Esta confesión pasa de una representación, a una declaración verdadera, en el que Kazuma aprovecha para gritar sus sentimientos, los cuales terminan siendo correspondidos.

2. Toradora!

En plena presentación de los candidatos a Presidente del Consejo Estudiantil, y con micrófono en mano, Kitamura se le declara a Sumire, frente a todos, con las palabras: “te amo”, diciéndole que gracias a ella, él estaba para ahí. Aunque él pide una respuesta, ella lo evade y se va.

Luego de una pelea entre Taiga y Sumire, admite que sus sentimientos eran correspondidos, pero decidió no responderle para que él no la siga a América y siga su camino como el nuevo presidente. Finalmente, Kitamura le agradece por todo.

1. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Cuando en una declaración se combinan el amor y algo simbólico de la serie, en este caso la alquimia, queda muy bien grabado en la mente, y eso es lo que logro Edward Elric en su increíble confesión.

Antes de subir al tren, Edward le grita al Winry: “Intercambio equivalente. Te daré la mitad de mi vida si tú me das la mitad de la tuya”. Al inicio ella no entiende a los alquimistas usando esos términos y termina diciéndole que se la dará toda, al instante se arrepiento y empieza a decir que el 90%, un 80% y termina con un 85%. Ed no aguanta la risa por cómo ignoró la Ley de la Equivalencia de Intercambio. Termina abrazándola y despidiéndose.