Anime | EVANGELION regresó en HD

Sin duda Evangelion se ha convertido en una de las franquicias que ha logrado trascender a través de la barrera del tiempo, si bien para muchos esta podrá considerase como una de la más sobrevaloradas o explotadas, la realidad es que son pocas las personas que no reconozcan este nombre, más aún con la llegada de Rebuild of Evangelion, serie de películas que vieron la luz en 2007, y que aunque para muchos de los viejos fans estás cintas no cuentan con la calidad de la serie original, ha servido para que la saga cuente con nuevos seguidores.

Desde la salida de Evangelion 3.0 en 2012 sus seguidores se han mantenido expectantes de lo que será la nueva entrega, la cual no llevará el título de Evangelion 4.0, si no que será cambiado por Evangelion 3.0+1.0 y hemos estado esperando por la película desde su primer anuncio en el año 2015; incluso nos dieron un póster de la película, pero aparte de eso seguimos sin noticias.

Hace un par de horas nos dieron un golpe con altas dosis de nostalgia ya que King Records, publicó en su perfil de YouTube el tema de opening de la serie: Zankoku na Tenshi no Te-ze (The Cruel Angel’s Thesis) provocando crisis masivas de nostalgia en todos los fans de la animación japonesa que tienen más de 25 años.