Evangelion tendrá juego para smartphones | #VG

La empresa desarrolladora de juegos para smartphones MOBCAST, anunció el pasado jueves, que está trabajando en un juego basado en la franquicia Neon Genesis Evangelion. Mencionando que el lanzamiento será en algún momento del año 2020, e incluirá material de las películas Rebuild of Evangelion.

La compañía dará más detalles del juego más adelante.

Parece que el próximo año será uno lleno de lanzamientos relacionados a la serie que dirigió Hideaki Anno y que es la culpable de que muchos de nosotros nos hiciéramos fans del anime.

Si aún no conoces Neon Genesis Evangelion, no pierdas la oportunidad de ver la serie original, que se estrenó el pasado 21 de Junio en la plataforma NETFLIX; junto a las películas Death (TRUE)² y The End of Evangelion.

Lo vimos en: ANN