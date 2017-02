Eventos | Cancelado ‘Pokemon Symphonic Evolutions’ en México

Hace ya unos meses les comentábamos que se realizaría un nuevo concierto Pokemon Symphonic Evolutions en la ciudad de México, la cita era, (si era) el próximo 26 de Febrero en Pepsi Center WTC CDMX.

Sin embargo el pasado 23 de Febrero se anuncio la cancelación del evento debido a “causas de fuerza mayor”, de parte de sus organizadores, en un comunicado en su página oficial de Facebook.

Si tenias tu boleto para este evento, no te preocupes, ya que todos los que lo hicieron, recibirán su rembolso a partir del 28 de Febrero próximo.

Una lástima que no se llev a cabo este evento, que seguramente era muy esperado por sus fans (o tal vez no) y esperamos que en un futuro no muy lejano pueda realizarse sin contratiempos.

