Eventos | Crunchyroll tendrá su propia convención

El servicio de streaming dedicado a anime, manga y dramas japoneses Crunchyroll, anunció el pasado jueves, que junto con LeftField Media, realizarán un evento relacionado con el anime que llevará por nombre, Crunchyroll Expo (CRX) y se realizará este año. Esta convención está programada a realizarse del 25 al 27 de Agosto en Santa Clara, California en el Santa Clara Convention Center. Crunchyroll lanzo un sitio web para el evento.

Además de Crunchyroll, el evento contará con otros socios y editores de la industria del anime, aunque no se ha mencionado a ninguna compañía en específico. El equipo de LeftField Media que trabajará junto con Crunchyroll incluye a Peter Tatara, ex colaborador del New York Anime Festival y show manager de la Anime NYC.

Adam Sheehan, Director de Eventos de Crunchyroll, comento que el objetivo de la convención es crear un modelo diferente en cuanto a eventos de anime se refiere; mencionó convenciones y show como BLIZZCON, PAX, SXSW, y la E3; Sheehan comento “estan a punto de ver cosas que no se han hecho antes en las convenciones, algunas que ya se han hecho, pero las haremos diferente, y las cosas que adoran los fanáticos del anime llegaran de una manera diferente, y más extensa”.

En el sitio oficial, se menciona que dentro de CRX habrá: exhibiciones, proyecciones, paneles e invitados especiales, además de algunas de las personalidades más importantes en Estados Unidos y Japón, y la convención celebrará el anime, manga, los juegos, a los invitados, el cosplay y mucho más.

Se menciona también que dentro del evento se realizarán, eventos especiales, premiers, y actividades interactivas que girarán en torno a la cultora pop del anime, el contenido más reciente de Japón y actividades para que los fans interactuen y compartan su pasión por el anime.

Crunchyroll, es el servicio de streaming de anime más grande, contando con 20 millones de suscriptores, más de 1 millón de ellos, con cuenta premium, y un catálogo de 800 titulos disponibles.

