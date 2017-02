Eventos Disfruta una noche de Jazz con Hiromi

Si eres de los que te gusta el Jazz entonces no te puedes perder un proyecto musical muy interesante, Hiromi and The Trio Project, con la compositora y pianista Hiromi Uehara, sus presentaciones son todo un evento por su técnica y energía dónde el jazz se mezcla con rock, música clásica y fusión.

Con 4 albums bajo el brazo con el Trio Project, Hiromi busca encantar de nuevo México con un par de presentaciones, las primeras en la Ciudad de México en el Lunario el 30 y 31 de Marzo, para después visitar a la ciudad de Guadalajara en el festival ROXY.