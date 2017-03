Eventos ¡Este fin de semana es la Fanaticon 2017 en la CDMX!

Este fin de semana se llevará a cabo la convención de entretenimiento Fanaticon, esta expo está apoyada por varias de las distribuidoras de cine y de contenidos de televisión por lo cuál habrá un par de conferencias que no se pueden perder. El día jueves previo a la inauguración disfrutamos del primer concierto de IA la cantante de vocaloid que dio su primer concierto en México. El viernes entrevistamos a los productores de la cinta Yugi-Oh! The Dark Side of Dimensions, cinta que llegará muy pronto a México y latinoamérica y de la cuál pronto subiremos el material. Además de esto podrás encontrar stands de Star Wars, Ghost in the Shell, El Planeta de los Simios, Minions, Cars 3, HBO entre otros.

Los dos puntos negativos del evento que podrían afectar la asistencia son el costo del boleto el cuál es un poco elevado ($350 mxn por día) y la poca oferta en conferencias y páneles.

Galería de Fotos Fanaticon 2017

Si hoy tienes chance lánzate a la Fanaticon que se lleva a cabo en la Sala D del Centro CityBanamex ubicado en:

Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, 11200 Naucalpan de Juárez, Méx.