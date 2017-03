Eventos | La Mole Comic Con 2017 – ¡Excelente contenido!

Pues ya tiene mucho tiempo que un servidor no visitaba La Mole y eso fue por muchos cambios que hubo en las ediciones de hace ya varios años, el “sabor de boca” no fue del todo de mi agrado. Pero no todo permanece mal por siempre, así que me decidí a aventurarme de nuevo para ver lo nuevo y comprobar aquello que me habían comentado conocidos en las más recientes ediciones: ¡La Mole había regresado bien y bonita!

¿Qué es La Mole Comic Con?

La Mole nació siendo una convención de comics hace ya 20 años, siendo ya ahora establecida cómo La Mole Comic Con, ha pasado por varios lugares cómo el Centro de Convenciones de Tlatelolco y la Expo Reforma, pero ha llegado para quedarse en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

La Mole Marzo 2017

La primera edición de este año (porque son 2 ediciones al año) se celebró del 17 al 19 de marzo con una asistencia de 30 mil asistentes. Al igual que cómo ya está acostumbrada la gente, La Mole reunió a varios escritores, dibujantes, coloristas, productores, expositores y cosplayers.

Dentro de los invitados más importantes se encontraban los siguientes:

Kevin Eastman – Co-creador de las Tortugas Ninja

– Co-creador de las Tortugas Ninja Adam Hughes – Dibujante

– Dibujante Fabian Nicieza – Co-creador de Deadpool

Dross Rotzank – Youtuber y escritor

Greg Capullo – Dibujante de Batman y Spawn

Erik Larsen – Dibujante de Spider-Man

Todos los invitados daban autógrafos pero algunos era bajo cuota previa debido a la importancia de ellos y la demanda.

Más dentro de nuestro ámbito había cosplayers nacionales e internacionales cómo son…

Azulette

Dalin

Shirahime

Enji Night

LeeAnna Vamp

Soni Aralynn

Cosplay Butterfly

Ya saben que la firma de autógrafos y venta de prints estaba bárbara y había que verse rápido para no quedarse sin el suyo.

Otros invitados fueron los actores Spencer Wilding (Darth Vader en Rogue One: A Star Wars Story), Jessica Stroup y Tom Pelphrey (parte del elenco de Iron Fist, una nueva serie de Netflix en el universo Marvel).

La Artist’s Alley o más bien 3 pasillos siempre presente con artistas amateur y veteranos que mostraron sus trabajos con dibujos, tazas, stickers, comics, posters, etc.

Los muchos expositores tenían en a la venta playeras, figuras de colección, comics, mangas, sudaderas, gorras, juguetes, juegos de mesa, cartas. Algunos sólo en exhibición.

Entre algunos de los más populares estaba Distribuidora Animexico, Editorial Kamite, Panini Comics, Monument Comics, Decomixado, Máscara de Látex.

En la parte del entretenimiento también hicieron su aparición Crunchyroll, Netflix, SyFy, Penguin Random House y la promoción de la tan esperada película Ghost in the Shell.

Lo relativo a los videojuegos se vio reducido a 2 áreas, dónde Xbox hizo gala del juego Mass Effect Andromeda que está próximo a estrenarse junto con el productor de Bioware, Fabrice Condomina, al igual que hubo un torneo de Killer Instinct con más de 30 participantes. La otra área fue de Riot Games con una exhibición de armas de Runaterra de League of Legends. Una galería bastante impactante.

Cómo ya se hizo tradición, la causa benéfica apoyada en esta edición fue Make-A-Wish México. Con la donación mínima de 40 pesos, los asistentes podían llevarse una revista conmemorativa con cerca de 40 ilustraciones de Las Tortugas Ninja realizadas por los artistas invitados a la convención para celebrar la visita de Kevin Eastman. Con un tiraje de 3 mil ejemplares, lo recaudado servirá a la organización sin fines de lucro dedicada a cumplir deseos a niños mayores de tres años y menores de dieciocho, que tienen una enfermedad que pone en riesgo su vida, para enriquecer la experiencia humana con esperanza, fortaleza y la alegría que ellos merecen.

Por último no se podían dejar pasar los diferentes y variados cosplays que uno veía por los pasillos desde cosplays amateurs hasta otros más complejos y con cosplayers bien entrados que no estaban en la zona de cosplayers invitados pero que bien valen mucho la pena ver en su trabajo y proceso cómo en el caso de Ziva, una cosplayer muy atenta en su trato al público y que ya ha participado en la edición anterior de La Mole. La pueden encontrar cómo zivicious en Instagram.

El veredicto

La Mole Comic Con satisface con la gran variedad de contenido mostrado y con productos que los asistentes pueden adquirir de sus artistas y personajes favoritos. Es un evento completamente familiar que sirve de integración en los gustos de padres e hijos. La organización fue buena, el espacio amplio y que se presta para la convivencia sana de toda la comunidad geek adentrada a los comics, manga, anime, videojuegos, series y películas.

Si bien el precio de entrada no es tan accesible para la comunidad mexicana estándar sí está bien dirigida a la población que gustamos y consumimos de este tipo de contenidos y entretenimiento.

¿Regreso a la siguiente Mole? ¡Por supuesto! 🙂