Eventos: ONE OK ROCK cancela presentación en México

Debido a los daños y el ambiente que se vive en la Ciudad de México por el terremoto ocurrido el pasado 19 de Septiembre, la banda de rock ONE OK ROCK anunció a través de su página oficial en Facebook que no será posible realizar la presentación que tenían programada para el próximo 25 de Septiembre.

Este es uno de muchos espectáculos que se verán pospuestos o cancelados, por la seguridad tanto de las bandas como de los fans.