Eventos: The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses regresa a Monterrey

The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses regresa este 15 de Noviembre con un show orquestal totalmente diferente. El concierto contará con grandes sorpresas para los fans de la zaga incluyendo un nuevo movimiento de Skyward Sword, el regreso de un clásico que hará vibrar a los asistentes, así como el estreno de la música de Breath of the Wild.

Durante dos horas de concierto acompañados de una de las orquestas más reconocidas a nivel nacional, así como un coro de 20 personas, los grandes clásicos de Zelda como Ocarina of Time y A Link to the Past, toman vida junto a piezas de A Link Between Worlds, Twilight Princess y el remake de Majora’s Mask a través de cinco movimientos en donde se rinde homenaje a la música original del compositor Koji Kondo, haciendo recordar al público asistente las increíbles aventuras de Link. El acompañamiento musical se verá engalanado por una pantalla gigante en donde se proyectarán las aventuras más representativas de cada pieza musical.

El espectáculo se presentará en el Auditorio Pabellón M, ubicado en Av. Benito Juárez No. 1002, Col. Centro, Monterrey, NL 64000.

Los boletos están disponibles en el sistema Ticket Master y en taquillas del Auditorio.