Eventos: Tokyo Ska Paradise Orchestra ofrecerá un concierto para ayudar a México

La amistad entre Japón y México es una relación de más de 400 años, y ambos países siempre estamos dispuestos a ayudar al otro en las malas o peores situaciones; y el día de hoy no es la excepción.

La banda TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA en apoyo a todos los afectados por el terremoto que sacudió México el pasado martes 19 de Septiembre, realizarán un concierto gratuito en la ciudad de Monterrey, sin embargo la banda menciona que es un concierto para ayudar, ya que si bien no habrá un costo de entrada, se pide a las personas realicen un donativo o compren su nuevo material discográfico “Paradise Has No Border” (de este ultimo se apoyará con el 50% de la ventas) y entregarán lo recaudado en apoyo a la causa.

La cita es en el Bar NANDAS Barrio Antiguo, ubicado en 5 de Mayo 431, Centro, 64000 Monterrey, N.L.

Via: Facebook