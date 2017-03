Fandom ¡Aguas con los conciertos de anime ilegales en México!

Desde hace un par de años en México se ha presentado un fenómeno bastante peculiar, y este es la aparición de conciertos ilegales que tocan la música de algún título de anime popular, principalmente de películas de Studio Ghibli. Como suele pasar la información de estos conciertos se encuentra principalmente en internet, en forma de evento, los precios suelen ser relativamente bajos, los boletos se adquieren de manera virtual o por medio de depósito bancario y casi siempre carecen de la calidad de una producción original.

¿Cómo que es ilegal? ¿Es pirata?

Para realizar todo tipo de actividad dónde uno tenga una remuneración económica esta debe de tener permiso del creador/autor o poseer los derechos para realizarlo. Muchos de los conciertos que llegamos a ver en internet no tienen permiso ni de los creadores ni de las empresas dueñas de los derechos, por lo cuál están infringiendo las creaciones de otros y peor están obteniendo una ganancia por esto.

¿Pero si es en mi universidad? ¿Algo así como un tributo?

Si es un evento gratuito podemos decir que no se está cometiendo un delito ya que no se está obteniendo una ganancia a costa de otros. Particularmente México es un país donde apenas estamos educándonos conforme a los derechos de autor, durante muchos años permitimos la piratería hasta el grado que se nos hizo una actividad normal, pero por ejemplo en otros países hasta las universidades tienen que pedir permiso a los creadores para no incurrir en una falta.

¿Cómo identificar un concierto ilegal de uno legal?

Bueno eso es relativamente fácil, si no es parte de una gira internacional, lo más factible es que estés comprando boletos para una producción ilegal. También si no encuentras información más que en una página de facebook (y no en la oficial japonesa) es muy factible que sea un concierto pirata. De igual manera una gran alerta es si los boletos se adquiren de una forma sospechosa, como depósitos, paypal o similares.

¿Que tiene de malo?

Más allá del hecho de que se está lucrando con material que le pertenece a otros, las consecuencias vienen para lo fans, ya que usualmente estos conciertos ofrecen una pésima calidad y pocas garantías en caso de cancelación. También cada vez que esto llega a oído de los distribuidores o empresas japonesas la imagen de nuestro país queda manchada.

En México ha habido grandes conciertos legales entre ellos de The Legend of Zelda, Pokemon, Final Fantasy por mencionar los más representativos y poco a poco hay más contenido musical y visual.