¡Fate/Stay Night Heaven’s Feel llega en Enero a México y a Latinoamerica!

¡Buenas noticias para todos los fans el anime! La película animada japonesa “Fate/Stay Night: Heaven’s Feel” la cuál es la más reciente entrega de la franquicia Fate/Stay Night animada por el estudio Ufotable y en colaboración con la desarrolladora Type Moon llegará a Cines de México y Latinoamérica en el primer mes del 2018. Esta película continúa exhibiéndose en Japón y en su primer semana en cines llegó al lugar #1 de la Taquilla Japonesa.

Si eres de México la cinta se estrenará el 19 de Enero en más de 100 cines del país, los boletos ya están a la venta en los complejos participantes, app y web de Cinépolis®.

“Fate/Stay Night: Heaven’s Feel” es una historia fantástica, épica y oscura que nos lleva a un mundo dónde un artefacto místico con el poder de cumplir cualquier deseo llamado El Santo Grial es otorgado al ganador de una batalla conocida como la Guerra del Santo Grial. En esta feroz batalla Maestros (Hechiceros) y sus Sirvientes (Héroes de la mitología y leyendas) pelearán a muerte para convertirse en el ganador de tan codiciado objeto. La anterior guerra destruyó una ciudad y a todos sus habitantes…

10 años después y mucho antes de lo esperado la nueva Guerra por el Santo Grial está por comenzar… ¿Estás listo para la batalla?

Acerca de Fate/Stay Night

Fate/Stay Night está basada en la Novela visual japonesa del mismo título, a la fecha es una de las franquicias más proliferas ya que ésta y varios spin off han sido adaptados al anime y videojuegos entre otros. Esta historia adapta por fin la tercer ruta de la novela visual original, conocida entre los fans como la Ruta de Sakura, una historia muy diferente a lo antes ya visto en Fate/Stay Night (Ruta Saber) y Fate/Stay Night Unlimited Bladeworks (Ruta Rin).

¿Por dónde empezar?

Si eres fanático de Fate/Stay o Fate/Zero esta es una película que no te debes de perder, ya que es la tan esperada Ruta de Heaven’s Feel. Por otro lado si eres novato o sólo has visto un Fate/Stay Night no te angusties, el mundo de Fate/Stay al ser diferentes rutas, no es primorial que veas todos los episodios con conocer a los personajes principales podrás disfrutar la cinta y esto lo puedes hacer viendo el prólogo de Fate/Stay Unlimited Bladeworks la cuál está disponible en Netflix y Crunchyroll.