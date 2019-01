Musica | Muere integrante de la banda Fear and Loathing in las Vegas

La página oficial de la banda Fear and Loathing in Las Vegas anunció que Kei, el bajista de la banda, falleció debido a una insuficiencia cardiaca aguda; esto ocurrió el pasado fin de semana mientras estaba en su casa.

La banda continuará sus actividades, sin embargo por el momento pospondrán algunos de los eventos que realizarían en el futuro cercano, como el lanzamiento de un nuevo álbum, un tour y el evento llamado “Mega Vegas”.

Fear and Loathing in Las Vegas se encargó de interpretar varios temas musicales para algunas series de anime como: Baki, Brynhildr in the Darkness, Hunter X Hunter, Parasyte -the maxim-, entre otras.

Lo vimos en: ANN