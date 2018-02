¡FLOW regresa a México y Latinoamérica!

FLOW, una de las bandas de rock más talentosas y populares de Japón regresa a la Ciudad de México en su gira de Aniversario “FLOW 15th Anniversary Tour2018- Anime Shibari – Latin American Tour” la cuál tendrá presentaciones en Brasil, Perú, Chile y Argentina en el mes de Julio. En México la banda brindará una inolvidable y explosiva presentación en El Plaza Condesa, en la Ciudad de México, donde el público Mexicano podrá celebrar y disfrutar de sus más grandes éxitos “Days”, “Colors”, “Go!!”, “Re:Member”, “Sign”, “Cha-la-Head-Cha-La”, “Hero”, “Niji no Sora”, “Steppin’out” y “7 -seven-“ el día 20 de Julio de 2018 a las 8:00 pm.

Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 16 de Febrero en taquillas de El Plaza Condesa y a través del sistema Ticketmaster.

FLOW es una banda con una gran trayectoria en Japón, donde su creatividad musical y dinamismo los hizo saltar de ser una interesante propuesta independiente a una de las bandas favoritas del público japonés y de las listas de popularidad. FLOW ha conquistado escenarios en Asia, Europa, Norte y Sudamérica por 15 años con un estilo único y la voz de sus dos vocalistas Keigo y Koshi. FLOW es una de las bandas más conocidas alrededor del mundo, con más de 10 discos en su trayectoria, muchos de sus temas han sido usados para animes muy populares como Naruto, Dragon Ball: Kami to Kami, Code Geass, The Seven Deadly Sins, Durarara!!x2, Eureka Seven y Talesof Zestiria entre otros.

FLOW está compuesta por los integrantes:

KEIGO (Vocalista)

KOSHI (Vocalista, Guitarra)

TAKE (Guitarra Principal)

IWASAKI (Batería)

GOT’S (Bajo)

“FLOW 15th Anniversary Tour 2018 – Anime Shibari – Latin American Tour”

Julio 13 Buenos Aires, ARGENTINA (Japan Expo Argentina)

Julio 14 Buenos Aires, ARGENTINA (Japan Expo Argentina)

Julio 15 Santiago, CHILE (LA CUPULA)

Julio 18 Lima, PERU (Barranco Arena)

Julio 20 Mexico City, MEXICO (El Plaza Condesa)

Julio 22 Sao Paulo, BRAZIL (Pop Festival Brasil)

Julio 25RioDe Janero, BRAZIL

Julio 28 Recife, BRAZIL (Supercon)

Julio 29 Fortaleza, BRASIL (SANA)

BOLETOS DISPONIBLES EN MEXICO:

VIP MEET AND GREET : $1,850 mxn (99.50 usd)

Incluye área preferente frente a escenario, entrada anticipada, totebag y fotografía con la banda.

: $1,850 mxn (99.50 usd) Incluye área preferente frente a escenario, entrada anticipada, totebag y fotografía con la banda. PREFERENTE : $1200 mxn (64.50 usd)

Incluye área preferente frente a escenario detrás de VIP , totebag y póster pre-autografiado.

: $1200 mxn (64.50 usd) Incluye área preferente frente a escenario detrás de , totebag y póster pre-autografiado. PREFERENTE BALCÓN/PALCO : $1000 mxn (54 usd)

Incluye asiento numerado en segundo piso y póster pre-autografiado.

: $1000 mxn (54 usd) Incluye asiento numerado en segundo piso y póster pre-autografiado. GENERAL : $700 mxn (38 usd)

Acceso Pista de Pie

Via: LoveJapan Entertainment