Anime | FREE! regresa en 2020

Al final del episodio 12 de la serie animada Free! Dive to the Future, se muestra el mensaje “See you in 2020…” (Nos vemos en 2020…) que se estrenó el día de hoy en todo el mundo.

En esta tercer temporada, Haruka quien ahora va a la Universidad de Tokyo, se reencuentra con Asahi y revive recuerdos de cuando eran niños, y donde estaba presente alguien llamado Iruka. Makoto tiene un sueño que quiere cumplir, mientras va la misma universidad que Haruka, e incluso Rin está avanzando para alcanzar sus propios sueños.

La serie está disponible en el servicio de Crunchyroll.

FREE – Sinopsis

Haruka Nanase amaba estar en el agua – amaba nadar. En primara, Haruka Nanase, Makoto Tachibana, Rin Matsuoka y Nagisa Hazuki asistían a la misma clase de natación juntos. El tiempo pasó, y mientras Haruka estaba viviendo una vida escolar tranquila, de repente se ecuentra con Rin otra vez. Rin lo reta a una carrera y le demuestra lo fuerte que se ha vuelto. Muy pronto, Makoto y Nagisa también se reunen con el grupo y, junto con un nuevo compañero, Rei Ryugazaki, establecen el Club de Natación Iwatobi.

