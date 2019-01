Anime | Free! tendrá 2 nuevas películas

Kyoto Animation anunció este lunes que la serie Free! tendrá 2 nuevas películas: la primera será una recopilación y se estrenará el próximo 5 de Julio, mientras que la segunda será totalmente nueva y se estrenará en el verano de 2020.

La película inédita que se estrenará en el año 2020, al parecer tendrá el título (vaya la redundancia) -Road to 2020-.

Esto no es una gran sorpresa, ya que al final del episodio 12 de la serie Free! Dive to the Future nos mostraron el mensaje “See you in 2020...”.

Free! – Un sueño bajo el agua

Haruka Nanase amaba estar en el agua – amaba nadar. En primara, Haruka Nanase, Makoto Tachibana, Rin Matsuoka y Nagisa Hazuki asistían a la misma clase de natación juntos. El tiempo pasó, y mientras Haruka estaba viviendo una vida escolar tranquila, de repente se ecuentra con Rin otra vez. Rin lo reta a una carrera y le demuestra lo fuerte que se ha vuelto. Muy pronto, Makoto y Nagisa también se reunen con el grupo y, junto con un nuevo compañero, Rei Ryugazaki, establecen el Club de Natación Iwatobi.

La serie con todas sus temporadas está disponible en Crunchyroll.

Lo vimos en: ANN