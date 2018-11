Fukumenkei Noise se acerca su final | #Manga

En la edición 23 de la revista Hana to Yume de editorial Hakusensha, se anunció que el manga de Ryoko Fukuyama “Fukumenkei Noise” va a finalizar en cinco capítulos.

Si no hay alguna pausa en la publicación, la obra va a terminar el 5 de Enero del 2019.

El canto inolvidable

Nino Arisugawa es una muchacha de preparatoria que ama cantar, tiene una bella voz; durante su infancia experimentó dos desilusiones en el amor, desde entonces hizo una promesa de continuar cantando hasta reunirse de nuevo. Años después los tres entran a la preparatoria, Kanade Yuzuriha,Yoshito Haruno y Ayumi Kurose le preguntan si quiere formar parte de su banda, ella se entera que su compañero Momo es ahora un un profesional compositor, buscando ahora su atención. Nino, apodada Alice se convierte en la nueva vocalista del club de música de la escuela y al mismo tiempo de la banda In NO hurry To Shout; Nino intenta mejorar en su canto buscando destacar y alcanzar a llamar la atención de Momo, su amigo de la infancia.

El manga inicio en el 2013, fue adaptado al anime por el estudio Brain’s Base y tuvo un Live Action en el 2017.

La serie animada está disponible en Crunchyroll (no en todas las regiones).

Lo vimos en: ANN