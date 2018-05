Ganadores de los Kodansha Manga Awards

En la edición 42 de los premios Kodansha Manga Awards. Se anunciaron los ganadores en sus categorías más importantes.

Mejor Manga Shonen

BEASTARS

Autor: Paru Itagaki

Revista: Weekly Shōnen Champion (Akita Shoten)

El manga se sitúa en un mundo de carnívoros y herbívoros. En donde hay mucha esperanza, Amor y ansiedad. Regoshi es un lobo que pertenece al club de Drama de la Academia Cherryton. Y aún cuando es un lobo, es bastante sensible. La historia sigue a Regoshi y a muchos otros durante su adolescencia.

Mejor Manga Shojo

Tōmei na Yurikago (The Invisible Cradle)

Autor: Bakka Okita

Revista: Hatsu Kiss (Kodansha)

El manga se centra en la estidiante de Enfermería Bakka. Quien comienza su residencia en una clínica de ginecología y obtetricia. LA historia está basada en la experiencia de Okita trabajando como enfermera en una clínica.

Mejor Manga General

Sanju Mariko (Mariko at 80)

Autor: Yuki Ozawa

Revista: Be Love (Kodansha)

El manga se centra en la novelista veterana Mariko Koda. Quien vive con su familia, que son su hijo y su nieto. Sientiendo que no pertenece a ese lugar. Decide dejarlos y vivir por su cuenta, pasando la noche en un manga-café.

Fragile – Byōrii Kishi Keiichirō no Shoken (Fragile – The Finds of Pathologist Keiichirō Kishi)

Guión: Saburō Megumi. Arte: Bin Kusamizu.

Revista: Afternoon (Kodansha)

El manga se centra en Keiichiro Kishi, un patologista que asiste a doctores en sus diagnósticos. Teniendo un excelente juicio y siendo muy confiable. Muchos médicos lo consideran muy excéntrico, pero muy bueno en su trabajo.

Lo vimos en: ANN