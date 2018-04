GARNiDELiA y Bradio invitados a la A-Kon en Texas

GARNiDELiA y Bradio, unos invitados de lujo

La convención A-Kon que se realiza en Fort Worth, Texas tendrá invitados de lujo. GARNiDELiA y Bradio será los invitados musicales este año.

Garnidelia

El grupo esta formado por el compositor Yoshinori Abe (toku) y la cantante Mai Mizuhashi (MARiA). Quienes tuvieron su debut en 2014 con el sencillo “Ambiguous” que fue utilizado como opening de la serie Kill la Kill. Además ha participado con termas para las series: The irregular at magic high school. Gundam: Reconguista in G, Gunslinger Stratos: The Animation. Qualidea Code y para la película The irregular at magic high school: The Girl Who Summons the Stars.

En ultimas fechas han realizado opening para las series Fate/Apocrypha, Beatless y Anime-Gataris.

BRADIO

Es una banda Japonesa de indie rock. Su nombre es el acrónimo de “Break the Rule And Do Image On”. Básicamente significa que rompen las reglas de la vida diaria. Mientras tienen una imagen imcreible. Llaman a sus fans “Funky Party People” (FPP).

Se dieron a conocer a nivel mundial con la canción FLYERS. Opening de la serie Death Parade. Además de el tema principal de la serie Peeping Life.

La A-Kon se realiza del 7 al 10 de Junio en el Fort Worth Convention Center, Texas, Estados Unidos.

Lo vimos en: ANN