Geekccionario: ¿Qué es el Shōjo?

El shōjo (así como sus parientes shōnen, seinen, josei y kodomo) no es per-se un género sino más bien una demográfica. Sin embargo, tal cual como las secciones de jóvenes adultos en una tienda de libros, estas nos dan una idea de que tipo de historias son las que podemos encontrar cuando decimos que algo es un shōnen o un shōjo.

Una vez aclarado eso, la palabra shōjo se traduce como “niña joven” y su demográfica son chicas pre-adolescentes y adolescentes… ¿y que es lo que más les interesa a las chicas en estas etapas de sus vidas? Obviamente el romance. Así que, usualmente el shōjo contiene historias enfocadas al romance y relaciones interpersonales con una protagonista femenina pre-adolescentes o adolescente. Aunque hay que aclarar que no por eso significa que las historias no van a tener acción y peleas.

Algo que me encanta del Shoujo es que las historias cambian un poco el enfoque si les agregas otras palabras o elementos, como el Shōjo Ai que son historias de romance entre chicas o el Mahō Shōjo que son historias con chicas mágicas, también si maneja temas sobre sexualidad de una manera un poco más explícita tal cual como Paradise Kiss, ya se convierte en un josei. Pero esas categorías son para otro capítulo del Geekccionario.

Hay que dejar bastante en claro que no porque sea un anime romántico necesariamente implica que sea un shōjo. Un ejemplo perfecto sería Shigatsu wa Kimi no Uso ya que el protagonista no solo es hombre sino que también la historia se enfoca en cómo es que intenta estar con la chica de sus sueños. En el shōjo nuestra heroína siempre encuentra el amor (incluso si ella no lo sabe) a poco de haber iniciado la serie y el resto de la historia se enfoca en cómo se va desarrollando la relación con todo y sus tropiezos. Ore Monogatari es un ejemplo perfecto de esto pero con un protagonista hombre.

Visualmente hablando, los shōjos también suelen tener un diseño más delicado…o sea, los delineados son más suaves, casi no hay contrastes muy fuertes de luces y sombras, en la mayoría de la serie y usualmente en momentos emotivos hay muchos brillitos, florecitas y tonos pastel. Gekkan Shoujo Nozaki Kun, a pesar de ser una parodia de lo que usualmente es un shōjo, nos da muy buenos ejemplos de los elementos tanto visuales como de historia que podemos encontrar dentro de este género.

Pero bueno, ya para terminar, algunos de los shōjos más conocidos son: Sailor Moon, Candy Candy, Ouran Highschool Host Club, Fruits Basket, La Princesa Caballero y La Rosa de Versailles.