Godzilla – City on the Edge of Battle estrena video promocional

La página oficial de la nueva trilogía de películas de Godzilla. Reveló un nuevo video promocional de la nueva cinta del rey de los Kaiju. Godzilla – City on the Edge of Battle.

En el video podemos escuchar el tema “TheSky Falls” interpretada por XAI.

La película se estrenará en cines de Japón el próximo 18 de Mayo.

Godzilla: King of Monsters

La primer cinta se estrenó en Netflix el pasado 17 de Enero. Causando un revuelo entre los fans de la criatura japonesa. Y dando mucho de que hablar. Tanto por la historia como por su estilo de animación.

Lo vimos en: ANN