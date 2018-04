GODZILLA – City in the Edge of Battle, tiene nuevo trailer

GODZILLA regresa para una nueva batalla

El rey de los kaiju está de regreso en el nuevo trailer de la película GODZILLA – City in the Edge of Battle. Segunda entrega de una nueva trilogía. Producida por TOHO Animation y animada por POLYGON PICTURES.

Una historia donde el planeta Tierra es ahora dominado por enormes criaturas. Y la humanidad fue expulsada al espacio. Ahora buscan regresar y tratarán de recuperar su planeta. Sin importar lo que deban sacrificar.

La primer cinta se estrenó el pasado 17 de Enero. Causando un revuelo entre los fans de la criatura japonesa. Y dando mucho de que hablar. GODZILLA – City in the Edge of Battle se estrenará en cines de Japón el próximo 18 de Mayo.

